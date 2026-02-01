Teška nesreća na Kupresu: Više osoba povrijeđeno

Na lokalnoj cesti koja vodi do Sportsko-rekreacijskog centra Čajuša - Adria Ski na području općine Kupres u subotu oko 14:20 sati dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je više osoba povrijeđeno dok je na vozilima pričinjena veća materijalna šteta.

U prometnoj nezgodi sudjelovala su dva vozila. Motornim vozilom marke Audi upravljao je tridesetšestogodišnji muškarac iz Širokog Brijega. U vozilu se nalazilo dvoje maloljetne djece, koji nisu zadobili ozljede i tridesetčetverogodišnja žena koja je zadobila teške tjelesne ozljede (lom noge), te je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezena u Županijsku bolnicu Livno.

Drugim vozilom, marke Volvo, upravljao je dvadesetdvogodišnji muškarac iz Kaštel Sućurca, koji je zadobio teške tjelesne ozljede, te je također prevezen u Županijsku bolnicu Livno.

U vozilu se nalazila žena iz Splita, koja nije zadobila ozljede i jednogodišnje dijete iz Splita, koje je zadobilo teške tjelesne ozljede, te je hitno prevezeno u KBC Firule Split.

O događaju je informirana dežurna županijska tužiteljica, koja je ovlastila policijske službenike PP Kupres za obavljanje očevida.