Prva presuda u BiH zbog diskriminacije prema LGBTI osobama

Donesena je prva pravosnažna presuda u Bosni i Hercegovini za diskriminaciju prema LGBTI osobama, saopćila je organizacija Sarajevski otvoreni centar.

Kantonalni sud u Sarajevu je naime donio pravosnažnu presudu kojom je utvrđena diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika, a presuda se odnosi na javni istup iz 2019. godine tadašnje zastupnice u Skupštini Kantona Sarajevo Samre Ćosović Hajdarević.

Ona je na facebooku, nakon najave prve bh. povorke ponosa 2019., objavila status koji je između ostalog sadržavao pozive na segregaciju, izolaciju i diskriminaciju LGBTIQ osoba: "Svako ima pravo na život kakav želi, tako isto imamo i mi svoje pravo da biramo s kim želimo da živimo. Želim da se ovakvi ljudi izoluju i sklone što dalje od naše djece i društva. Neka idu negdje drugo i prave sebi grad, državu, zakone i svoja prava koja im niko neće osporavati. Ali ovdje NE!".

Sarajevski otvoreni centar je kao organizacija koja radi na unapređenju ljudskih prava LGBTI osoba i žena podnio tužbu protiv zastupnice tvrdeći da je njenim javnim istupom diskriminisala LGBTI osobe i poticala na mržnju. U ovom predmetu je 2022. donesena prvostepena presuda u Općinskom sudu u Sarajevu, nakon čega je tužena iskoristila pravo na žalbu, ali je žalba odbačena kao neosnovana.

- Kantonalni sud je ovom presudom u cjelosti potvrdio stav prvostepenog suda te jasno naglasio da izjava koju je tužena dala 1. 4. 2019. godine predstavlja govor mržnje. U tom smislu Sud navodi da iako Zakon o zabrani diskriminacije izričito ne koristi termin ‘govor mržnje’, definiše ga kroz dva vida zabranjenog ponašanja: uznemiravanje i podsticanje na diskriminaciju. Ova presuda je važan iskorak u zaštiti ljudskih prava i snažna poruka da se govor mržnje neće tolerisati. Vjerujem da će ohrabriti i druga udruženja i organizacije da koriste mehanizam kolektivnih tužbi kada je povrijeđeno pravo na jednako postupanje većeg broja osoba, naročito pripadnika ranjivih i manjinskih grupa - kazala je advokatica Dženana Hadžiomerović.

Ova presuda je prijelomni trenutak za zaštitu ljudskih prava u BiH. Prvi put je sud potvrdio da su seksualna orijentacija, rodni identitet i spolne karakteristike stvarni i primjenjivi osnovi zaštite od diskriminacije. Iako su ovi osnovi uvedeni u Zakon o zabrani diskriminacije još 2009. godine, bilo je potrebno skoro 17 godina da dođe do prve pravosnažne presude.

Iz Sarajevskog otvorenog centra, koji vodi više strateških parnica pred sudovima u BiH što se odnose na ljudska prava LGBTI osoba, smatra da je ovaj slučaj dokaz da pravna zaštita postoji i da institucije mogu i moraju reagovati.

- Sloboda izražavanja jeste zaštićeno pravo, ali ne uključuje pravo na pozivanje na diskriminaciju i segregaciju. Javni govor, posebno govor političara i javnih osoba, nosi odgovornost i ne smije služiti za dehumanizaciju i isključivanje bilo koje društvene skupine. Ova presuda potvrđuje značaj postojanja Zakona o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini i predstavlja mali ali važan korak na dugom putu ka punoj primjeni standarda koje taj zakon propisuje - rekao je Darko Pandurević iz Sarajevskog otvorenog centra.