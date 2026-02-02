Državljanin Srbije uhapšen u Bijeljini: Policajcima nudio mito

Policijski službenici Policijske uprave Bijeljina su jučer uhapsili osobu inicijala S. M. iz Republike Srbije, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo "Davanje mita".

Navedena osoba se sumnjiči da je istog dana u selu Popovi, grad Bijeljina, prilikom zaustavljanja i kontrole putničkog automobila marke "Pasat" kojim je upravljalo, policijskim službenicima nudilo novac, kako bi isti odustali od vršenja službene radnje i sankcionisanja saobraćajnog prekršaja, nakon čega je osoba uhapšena, a predmetna novčanica je uz potvrdu oduzeta.

Iz policije nije navedeno zbog kojeg saobraćajnog prekršaja je uhapšena osoba nudila mito policajcima, a sve se dogodilo u selu koje se nalazi odmah nakon graničnog prijelaza sa Srbijom "Pavlovića most".

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Republičkog javnog tužilaštva Banja Luka, koji je naložio da se nakon dokumentovanja predmeta dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.