Odbrana Ramiza Durakovića uložila žalbu na presudu za zločine u Čajniču

Odbrana Ramiza Durakovića uložila je žalbu na prvostepenu presudu kojom je nekadašnji komandant 43. drinske brigade Armije BiH osuđen na tri i po godine zatvora za zločine počinjene 1993. na području Čajniča, potvrđeno je za Detektor.

Advokat Denis Ajkić naveo je da su u žalbi Odbrane argumentirani razlozi zbog čega je od Apelacionog vijeća Suda Bosne i Hercegovine zatraženo da Durakovića oslobodi optužbe.

- Eventualno smo predložili da se presuda ukine i da se ponovi suđenje - rekao je Ajkić.

Ranije je Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uložilo žalbu zbog odluke o krivičnopravnoj sankciji u kojoj je zatraženo izricanje strožije kazne za optuženog.

Duraković je presudom iz oktobra prošle godine proglašen krivim jer nije preduzeo mjere da kazni počinioce nakon što su pripadnici 43. drinske brigade 14. februara 1993. napali položaje takozvane "Vojske Republike Srpske" na lokalitetu Pisanica i selo Šapići, u kojem nije bilo vojnih ciljeva. Tom prilikom u Šapićima je ubijen civil srpske nacionalnosti Darinka Pjević te su zapaljene kuće Rajka i Miloša Pjevića.