Potvrđena optužnica za brutalno razbojništvo u Mostaru: Pretučeni starac podlegao u bolnici

Kantonalni sud u Mostaru je potvrdio optužnicu Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona protiv dvojca za brutalno razbojništvo sa smrtnom posljedicom.

Tako je Faton Bahtiri (38) , kako je navedeno iz Kantonalnog suda u Mostaru, optužen za KD „Razbojništvo“ iz čl. 289. st. 3. u vezi sa st. 1. Krivičnog zakona F BiH u sticaju sa KD „Razbojništvo“ iz čl. 289. st. 1. KZ-a F BiH i u sticaju sa KD „Protupravno lišenje slobode“ iz čl. 179. st. 1. KZ-a F BiH sve u vezi sa čl. 31. KZ-a F BiH,

Emir Omanović (29) je optužen da je počinio dva krivična djela „Razbojništvo“ u pomaganju iz čl. 289. st. 1. sve u vezi sa čl. 33. st. 2. u vezi sa st. 1. KZ-a F BIH.

Ovom dvojcu kao i osumnjičenom Ramizu Bahtiriju, koji se nalazi u bjekstvu i za kojim je raspisana potraga, stavlja se na teret da su se u noći 28.na 29.juli prošle godine, oko ponoći, dovezli vozilom u blizinu kuće I.P. (82) i S.B. (69) u mostarsko prigradsko naselje Ortiješ.

- Faton Bahtiri i Ramiz Bahtiri ušli su u prostorije kuće, gdje je spavao S.B, fizički ga napali udarajući ga tvrdim predmetom palicom u predjelu glave te ga izvukli van objekta na dvorište. Tu su mu vezali plastičnom vezicom ruke i noge i ugurali ga na zadnje sjedište vozila koje se nalazilo u dvorištu, vl. I.P., te oduzeli mu jedan mobitel marke „Xaiomi Redmi“ i sat marke „Raketa“ - navedeno je.

Nakon toga su ušli u kuću te napali I.P. udarajući ga fizičkom silom i tvrdim tupim predmetom po čitavom tijelu a posebno u predjelu glave te mu oduzeli i sebi prisvojili dva zlatna prstena u vrijednosti 1300 eura i jedan mobitel marke „Honor", dok je Emir Omanović čuvao stražu.

- Posljedicom takvih fizičkih udaraca oštećeni I.P, je zadobio teške tjelesne ozljede opasne po život - rečeno je.

Nesretni starac je, kako je „Avaz“ ranije pisao, usljed teških povreda u Kantonalnoj bolnici „Dr.Safet Mujić“ podlegao 3.oktobra.

Također, iz Suda je navedeno da je Fatonu Bahtiriju 30.januara produžen pritvor koji može trajati do izricanja presude ili nove odluke suda, a najduže još tri godine računajući od 27. januara 2026. godine kao dana potvrđivanja optužnice Kantonalnog tužilaštva HNK.