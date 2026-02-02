UHAPŠEN JE

Užas u bh. gradu: Pijani vozač udario dvoje pješaka

Kod vozača automobila utvrđeno je prisustvo alkohola u organizmu u iznosu od 1,70 g/kg, nakon čega je lišen slobode, naveli su iz policije

MUP RS. Facebook (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

M. Až.

2.2.2026

U saobraćajnoj nesreći koja se večeras dogodila u Priječanima povrijeđene su dvije osobe, a vozač putničkog automobila je lišen slobode, potvrđeno je za Srpskainfo iz Policijske uprave Banja Luka.

Nesreća se dogodila oko 19.05 sati u ulici Hilandarska, a u njoj su učestvovali automobil marke „Ford“, kojim je upravljao D. G. iz Banja Luke, te dvoje pješaka.

- U ovoj saobraćajnoj nesreći tjelesne povrede zadobila su dva pješaka. Kod vozača automobila utvrđeno je prisustvo alkohola u organizmu u iznosu od 1,70 g/kg, nakon čega je lišen slobode - naveli su iz policije.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# PRIJEČANI
