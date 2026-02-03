U ULICI DŽEMALA BIJEDIĆA

Muškarac iz Zavidovića uhapšen na Ilidži: Policija pronašla drogu i spid

Riječ je o A.M., rođen 1992. godine u Zavidovićima, nastanjen na Ilidži

MUP KS. Avaz

A. O.

3.2.2026

Policijski službenici Policijske uprave Ilidža 2. januara 2026. godine uhapsili su muškarca u 01:20 sati, u ulici Džemala Bijedića, općina Ilidža. Riječ je o A.M., rođen 1992. godine u Zavidovićima, nastanjen na Ilidži.

Uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga (član 239. stav 3. KZ FBiH).

Prilikom pretresa kod njega su pronađena i oduzeta tri paketića sa suhom zeljastom materijom koja asocira na opojnu drogu marihuanu, jedan paketić s materijom koja asocira na opojnu drogu speed i digitalna vaga. Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a osumnjičeni je predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo.

# DROGA
# PU ILIDŽA
# MUP KS
