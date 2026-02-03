Odbijeni zahtjevi za donošenje privremenih mjera osuđenima za zločine u Mostaru i Bijeljini

Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je zahtjeve za donošenje privremene mjere Juri Kordiću i Branislavu Trišiću, koji su pravosnažno osuđeni za ratne zločine počinjene u Mostaru i Janji kod Bijeljine.

Ustavni sud je kao neutemeljen odbio Kordićev zahtjev za donošenje privremene mjere odlaganje izvršenja kazne zatvora do konačne odluke.

U odluci se navodi kako Kordić smatra da mu je presudama Suda Bosne i Hercegovine povrijeđeno pravo na pravično suđenje i pravo na djelotvoran pravni lijek, te smatra da nije počinio radnje krivičnog djela za koje je osuđen. Dalje se navodi kako Kordić smatra da je redovni sud proizvoljno primijenio materijalno i procesno pravo i da je pogrešno utvrdio činjenice, kao i da mu je prekršeno pravo na obrazloženu odluku.

Kordić je u zahtjevu naveo da bi izvršenje kazne zatvora moglo dovesti do nastanka štete koja se ne bi mogla nadoknaditi niti na drugi način spriječiti.

- Ustavni sud ukazuje da apelant nije ni naveo niti dokazao da je od nadležnog organa tražio odgađanje izvršenja kazne zatvora, iako se to pokazuje kao neophodan preduvjet za razmatranje njegovog zahtjeva za donošenje privremene mjere. Osim toga, Ustavni sud smatra da razlozi koje je apelant naveo kao osnovu za donošenje privremene mjere, koji se tiču merituma predmeta, ne predstavljaju razloge niti dokaze koji bi ukazivali da je donošenje privremene mjere u okolnostima konkretnog slučaja u interesu stranaka ili pravilnog vođenja postupka - stoji u odluci.

Kordić, bivši pripadnik Hrvatskog vijeća obrane, pravosnažno je osuđen na tri godine zatvora zbog zločina protiv civilnog stanovništva na području Mostara 1993. godine.

Ustavni sud je kao neosnovan odbio zahtjev za donošenje privremene mjere Branislavu Trišiću, koji je pravosnažnom presudom Državnog suda osuđen na tri godine zatvora zbog zločina protiv civila počinjenog u Janji kod Bijeljine, za puštanje na slobodu do konačne odluke.

Trišić smatra da mu je presudama povrijeđeno pravo na pravično suđenje i osporava utvrđeno činjenično stanje i ocjenu dokaza, uz navode da mu je povrijeđeno pravo na odbranu.

- Apelant zahtjev za donošenje privremene mjere nije posebno obrazlagao, nego taj zahtjev zasniva na istim razlozima koji se odnose na meritum predmeta. Naveo je da se već nalazi na izdržavanju kazne zatvora, zbog čega predlaže Ustavnom sudu da donese privremenu mjeru kojom će Ustavni sud naložiti Kazneno-popravnom zavodu u Istočnom Sarajevu da ga pusti na slobodu do donošenja konačne odluke Ustavnog suda - navodi se u odluci.

Odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće - prenosi BIRN.