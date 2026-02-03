Porodica trpi nasilje samo zato jer su Arapi: Kamenom su mi udarili dijete u nos, tri godine nas maltretiraju

Arapska porodica Al Zahri koja stanuje u Brezi, već tri godine trpi fizičko i psihičko maltretiranje od svojih komšija, kako tvrde za „Dnevni avaz“.

Našoj redakciji obratila se Havka Al Zahri, koja je izjavila da joj je dijete koje ima dvije i po godine bilo pretučeno, kao i njen muž Ghaith Mohammd.

Polupan inventar

- Sve je počelo prije tri godine i traje i dan-danas. Nijedan dan nismo mirni. Svaki dan mi dođe policija. Riječ je o komšijama, dvojici braće A. K. i F. K. (op.a. identitet poznat redakciji), koji su poznati po kriminalu i koji su skloni krađi. Njima smeta što smo mi arapski državljani i što smo kupili kuću do njih, što imamo novac. Samo to i ništa drugo. Mi se tim ljudima nikada nismo obratili. Ja nisam odavde, iz drugog sam kraja Bosne i Hercegovine rodom, nemam veze s njima niti s Brezom. Jednostavno smo tu došli, kupili kuću i imamo firmu. Konstatno nam „lupaju“ i firmu i inventar. Šalju nam ljude na adresu dolje. Radi se na tome da se mi istjeramo iz ove općine – tvrdi Al Zahri za „Dnevni avaz“.

Zapisnici policije

Al Zahri je dodala da je posljednju prijavu policiji podnijela u srijedu, 28. januara ove godine, kada se, kako kaže, desio napad na imovinu i njihovog psa. Dodala je da je policija bila na licu mjesta.