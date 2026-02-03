SASLUŠAVAJU SE SVJEDOCI

Završeni pretresi u Službi za zapošljavanje KS: Oduzeta dva telefona od osumnjičenih za korupciju

Za sada nema informacija koje osobe se sumnjiče za korupciju

Sa lica mjesta jutros. Fena

A. O.

3.2.2026

Pretresi koji su započeti jutros u JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo su završeni.

- Izuzeta je određena dokumentacija i dva mobilna telefona od osumnjičenih za koruptivna krivična djela. Istovremeno, postupajući tužilac saslušava više svjedoka – potvrdila je Azra Bavčić, portparolka Kantonalnog tužilaštva KS.

Podsjećamo, istražitelji MUP-a Kantona Sarajevo jutros su u saradnji s Uredom za borbu protiv korupcije KS, a po nalogu postupajućeg tužioca Tužilaštva Kantona Sarajevo, započeli pretrese u JU Služba za zapošljavanje KS zbog sumnje na počinjenje više koruptivnih krivičnih djela.

Pretresi su izvršeni s ciljem prikupljanja dokaza. 

# TUŽILAŠTVO KS
# PRETRESI
# MUP KS
