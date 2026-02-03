Završeni pretresi u Službi za zapošljavanje KS: Oduzeta dva telefona od osumnjičenih za korupciju

Pretresi koji su započeti jutros u JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo su završeni.
- Izuzeta je određena dokumentacija i dva mobilna telefona od osumnjičenih za koruptivna krivična djela. Istovremeno, postupajući tužilac saslušava više svjedoka – potvrdila je Azra Bavčić, portparolka Kantonalnog tužilaštva KS.
Podsjećamo, istražitelji MUP-a Kantona Sarajevo jutros su u saradnji s Uredom za borbu protiv korupcije KS, a po nalogu postupajućeg tužioca Tužilaštva Kantona Sarajevo, započeli pretrese u JU Služba za zapošljavanje KS zbog sumnje na počinjenje više koruptivnih krivičnih djela.
Pretresi su izvršeni s ciljem prikupljanja dokaza.
Za sada nema informacija koje osobe se sumnjiče za korupciju.