Nakon pretresa u Službi za zapošljavanje KS: Ibrahim Obhođaš osumnjičen zbog korupcije

Istovremeno, postupajući tužilac saslušava više svjedoka, ranije je potvrdila Azra Bavčić

Ibrahim Obhođaš jedan od osumnjičenih zbog korupcije. Fena / Avaz

Piše: Amila Ovčina

3.2.2026

U Javnoj ustanovi Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo danas su izvršeni pretresi, a prema informacijama „Avaza“ jedan od osumnjičenih je Ibrahim Obhođaš.

- Izuzeta je određena dokumentacija i dva mobilna telefona od osumnjičenih za koruptivna krivična djela. Istovremeno, postupajući tužilac saslušava više svjedoka – ranije je potvrdila Azra Bavčić, portparolka Kantonalnog tužilaštva KS.

Podsjećamo, istražitelji MUP-a Kantona Sarajevo jutros su u saradnji s Uredom za borbu protiv korupcije KS, a po nalogu postupajućeg tužioca Tužilaštva Kantona Sarajevo, započeli pretrese u JU Služba za zapošljavanje KS zbog sumnje na počinjenje više koruptivnih krivičnih djela.

Pretresi su izvršeni s ciljem prikupljanja dokaza.

Obhođaš je ranije bio uhapšen u okviru akcije „Koverta“, ali napominjemo da ta akcija nije povezana s ovom današnjom.

U akciji „Koverta“ koju je ranije sproveo MUP Kantona Sarajevo bili su uhapšeni kadrovi stranke“ Za nove generacije“ Adna Mesihović, Dženita Viteškić i Ibrahim Obhođaš zbog nezakonitog zapošljavanja. Odlukom Općinskog suda u junu 2025. godine Mesihović i Obhođašu je ukinut pritvor.

Viteškić je puštena bez pritvora.

