Nakon pretresa u Službi za zapošljavanje KS: Ibrahim Obhođaš osumnjičen zbog korupcije

U Javnoj ustanovi Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo danas su izvršeni pretresi, a prema informacijama „Avaza“ jedan od osumnjičenih je Ibrahim Obhođaš.

- Izuzeta je određena dokumentacija i dva mobilna telefona od osumnjičenih za koruptivna krivična djela. Istovremeno, postupajući tužilac saslušava više svjedoka – ranije je potvrdila Azra Bavčić, portparolka Kantonalnog tužilaštva KS.

Podsjećamo, istražitelji MUP-a Kantona Sarajevo jutros su u saradnji s Uredom za borbu protiv korupcije KS, a po nalogu postupajućeg tužioca Tužilaštva Kantona Sarajevo, započeli pretrese u JU Služba za zapošljavanje KS zbog sumnje na počinjenje više koruptivnih krivičnih djela.