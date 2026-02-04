Nakon što je iz „dobošarke“ ranio Sašu Slipičevića: Admir Orahovac pritvoren

Kantonalni sud u Mostaru je, potvrđeno je za „Avaz“, uvažio prijedlog Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona i donio rješenje prema kojem je zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju u stjecaju s Nedopuštenim držanjem oružja ili eksplozivnih tvari određen jednomjesečni pritvor Admiru Orahovcu (50).

Orahovac se tereti da je 31.januara oko 18 sati u ulici Alekse Šantića, ispred broja 75 u Mostaru, nakon ranijih prepirki sa Sašom Slipičevićem (46) iz Mostara koji je na lice mjesta došao zajedno sa A. M., sa prozora svoga stana iz automatske puške sa spremnikom – „doboš“ prema njemu ispalio najmanje dva metka.

Usljed ranjavanja, Slipičević je zadobio teške tjelesne ozljede u predjelu desne podlaktice i desne glutealne regije, a kako smo ranije pisali, on je odbio hospitalizaciju u SKB Mostar.

Iz Tužilaštva HNK su naveli da je u stanu koji je koristio, Orahovac neovlašteno držao automatsku pušku sa spremnikom (doboš) sa 25 komada metaka oznake 65 koji se nalaze u spremniku, 25 metaka oznake br.65 i ručnu bombu (kašikara) crne boje, ser. broja BPM 75.

Pritvor je određen jer naročite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti ili dovršiti pokušano krivično djelo, a za koja se može se izreći kazna zatvora u trajanju od tri godine ili teža kazna.

Istraga u ovom slučaju se nastavlja.