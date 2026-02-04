Ajna Đukić plakala u sudnici: Inžinjerka hemije priznala da je nožem ubila majku

U Kantonalnom sudu u Sarajevu jučer je održano ročište protiv optužene Ajne Đukić (26), kojoj se na teret stavlja krivično djelo ubistvo, kada je 17. na 18. juni 2025. godine oko ponoći nožem usmrtila majku Vasku Sotirov-Đukić, sa kojom je živjela u stanu, u sarajevskom naselju Višnjik. Majci, koja se nalazila na ugaonoj garnituri u dnevnom boravku, nožem je nanijela više ubodnih rana u predjelu grudnog koša. Ulaganje dokaza Prisutnima se jučer prva obratila tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Sabina Sarajlija, koja je istakla da je potpisan sporazum o priznanju krivice, kojim bi Đukić trebala odslužiti zatvorsku kaznu u trajanju od 8 godina i šest mjeseci, što je optužena i prihvatila.

Tužilac, odbrana i optužena, saglasni su o izricanju ove kazne, te se Đukić odriče prava na suđenje i svjesna je da ne može uložiti žalbu. Sutkinja Šejla Bakić-Šolbić pitala je optuženu da li je sporazum došao svjesno, da li je skladu s njenom voljom, što je Đukić potvrdila. Također, odgovorila je da prilikom prihvatanja sporazuma nije bilo nikakvih zastrašivanja. Đukić je ostala kod izjave da je kriva za izvršeno krivično djelo. Tužiteljica je jučer uložila dokaze, pa je tako, između ostalog, spomenula prvi zapisnik o uviđaju Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Odjeljenje za krvne, seksualne delikte i ratne zločine, kojem su prisustvovali tužilac, krim tehničari, potom medicinska dokumentacija iz Hitne pomoći. Također, spomenula je set dokaza – medicinska dokumentacija o liječenju Đukić s Neuropsihijatrijske klinike. Bila je na liječenju na psihijatriji, urgentnoj medicini i endokrinologiji, gdje je imala kontrolne preglede. Uloženi su nalazi i mišljenja ljekara, kao i potvrde. Sarajlija se osvrnula i na set dokaza, uzimanje bioloških tragova krvi i tkiva kose i noktiju nastradale Vaske. Utvrđeno je da je smrt nastupila nasilno i da je bila ubodna rana srca. Kako je istakla Sarajlija, uzet je bris bukalne sluznice Ajne Đukić, vršena su biološka ispitivanja, te je od Federalne uprave policije forenzičkog odjela zatraženo da se vidi ima li Ajninih tragova na nožu. Dva vještaka su izvršila neuropsihijatrijsko vještačenje. Izuzeta je garderoba od ubijene Vaske, dva noža i makaze. Priložena je i fotodokumentacija obavljenog uviđaja koja sadrži 287 fotografija, koju je sačinio MUP KS. Na fotografijama se vidi širi prikaz lica mjesta, tijelo ubijene, tragovi krvi u stanu. Također, izvodom iz kaznene evidencije je utvrđeno da Ajna Đukić nije osuđivana. Priložena je i smeđa vreća, u kojoj se nalazi garderoba ubijene i nož kojim je izvršeno krivično djelo. Vaska Sotirov-Đukić imala je hronične probleme, kako navodi tužiteljica.

