Buba Corelli osuđen zbog utaje poreza: Državi nije uplatio 115.642 KM, priznao krivicu

Posebni odjel za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda FBIH, potvrdio je optužnicu Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBIH, te prihvatio sporazum o priznanju krivnje protiv Amara Hodžića zvani „Buba“ rođenog 1989. godine, iz Sarajeva.

Optuženi se tereti da je u vremenskom periodu od 01.01.2017. do 31.03.2022. godine, kao poreski obveznik svjesno i s htijenjem, izbjegao da plati davanja propisana poreznim zakonodavstvom FBiH i doprinosa socijalnog osiguranja propisanih u Federaciji, ne dajući zahtijevane podatake o svojim stečenim oporezivim prihodima.

Postupajući suprotno odredbama zakona, te izbjegavajuću da izvrši uplatu poreza na dohodak i doprinosa za zdravstvo na prilive novčanih sredstava uplaćenih iz inostranstva, optuženi je u navedenom vremenskom periodu stekao protupravnu imovinsku korist i oštetio budžete i vanbudžetske fondove u Federaciji BiH u ukupnom iznosu od 115.642,19 KM, čime je počinio krivično djelo Porezna utaja iz člana 273. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ F BiH), u vezi sa članom 55. KZ F BiH.

Optuženom je u cjelosti oduzeta imovinska korist stečena krivičnim djelom na način da je optuženi, Amar Hodžić, kao porezni obveznik, svoj glavni porezni dug naknadio u cjelosti prema Poreznoj upravi FBIH.