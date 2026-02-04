PRIZNAO KRIVICU

Buba Corelli dobio i osam mjeseci zatvorske kazne zbog utaje poreza: Može je otkupiti za ovaj iznos

Međutim, tužilaštvo je za njega tražilo i zatvorsku kaznu zbog toga što je Corelli i ranije činio krivična djela

Z. V.

4.2.2026

Posebni odjel za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (POSKOK) objavio je da je Amar Hodžić, zvani Buba Corelli, priznao krivicu za utaju poreza te da je iznos od 115.642 KM uplatio na račun Porezne uprave.

Međutim, tužilaštvo je za njega tražilo i zatvorsku kaznu zbog toga što je Corelli i ranije činio krivična djela.

Sud ga je, stoga, osudio na osam mjeseci zatvora, koju može otkupiti za 24.000 KM, prema aktuelnom zakonu u Bosni i Hercegovini koji omogućava da se zatvorske kazne do godinu dana otkupe u vrijednosti od 100 KM po danu. 

Buba Corelli je osuđen zbog toga što je u vremenskom periodu od 1. januara 2017. do 31. marta 2022. godine, kao poreski obveznik, svjesno i s htijenjem, izbjegao da plati davanja propisana poreznim zakonodavstvom.

Time je počinio krivično djelo "Porezna utaja" i oštetio budžet Federacije BiH u iznosu od 115.642 KM, što je, kako se navodi u saopćenju POSKOK-a, Corelli već isplatio.

