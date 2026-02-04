Buba Corelli dobio i osam mjeseci zatvorske kazne zbog utaje poreza: Može je otkupiti za ovaj iznos

Posebni odjel za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (POSKOK) objavio je da je Amar Hodžić, zvani Buba Corelli, priznao krivicu za utaju poreza te da je iznos od 115.642 KM uplatio na račun Porezne uprave.

Međutim, tužilaštvo je za njega tražilo i zatvorsku kaznu zbog toga što je Corelli i ranije činio krivična djela.

Sud ga je, stoga, osudio na osam mjeseci zatvora, koju može otkupiti za 24.000 KM, prema aktuelnom zakonu u Bosni i Hercegovini koji omogućava da se zatvorske kazne do godinu dana otkupe u vrijednosti od 100 KM po danu.