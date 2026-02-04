Tri osobe uhapšene zbog razbojništva na štetu kurirske službe u Bihaću

U okviru intenzivne istrage razbojništva počinjenog nad jednom kurirskom službom u Bihaću, policija Unsko-sanskog kantona jutros je realizirala koordiniranu akciju na više lokacija, tokom koje su uhapšene tri osobe osumnjičene za učešće u tom krivičnom djelu.

Postupajući po naredbi Kantonalnog suda u Bihaću, pripadnici Policijske stanice Bihać, uz asistenciju Jedinice za specijalističku podršku MUP-a USK, izvršili su pretrese na tri odvojene lokacije na području grada.

Akcija je provedena s ciljem rasvjetljavanja razbojništva počinjenog na štetu brze pošte "X Express“.

Tokom operativnih aktivnosti slobode su lišene tri osobe koje se dovode u vezu s izvršenjem ovog krivičnog djela. Osumnjičeni su privedeni u službene prostorije Ministarstva unutrašnjih poslova USK-a, gdje će nad njima biti provedena kriminalistička obrada.

Daljnje istražne radnje i mjere bit će poduzimane pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona u Bihaću, koje će odlučivati o narednim koracima u ovom predmetu.