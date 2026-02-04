IZVRŠEN PRETRES VOZILA

Na području Tuzlanskog kantona oduzeto 15 kilograma droge

Ova akcija je nastavak prethodne u kojoj je isto lice lišeno slobode kada je kod njega pronađen 1 kg droge amfetamin

Zaplijena droge. FUP

A. O.

4.2.2026

Policijski službenici Federalne uprave policije danas su na području Tuzlanskog kantona u saradnji sa policijskim službenicima MUP-a Tuzlanskog kantona, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, te po Naredbi Općinskog suda u Živinicama, izvršili službenu radnju pretresanja putničkog motornog vozila, vlasništvo S.D. (1986.).

Prilikom provođenja radnje pretresa vozila, pronađeno je i oduzeto oko 10 kg NN materije bijele boje koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu amfetamin i oko 5 kg NN materije smeđe boje koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu heroin.

Ova akcija je nastavak prethodne u kojoj je isto lice lišeno slobode kada je kod njega pronađen 1 kg droge amfetamin, te je istom određen i jednomjesečni pritvor, saopćeno je iz FUP-a.

# DROGA
# MUP TK
# FUP
