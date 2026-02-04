OKONČANA GLAVNA RASPRAVA

Odštetni zahtjev po Mutapovoj tužbi smanjen na 31.400 maraka

Smatram da vještak nije u cijelosti odgovorio zadatku, rekao je Herceg

Zijad Mutap. Avaz

A. O.

4.2.2026

Prihvatanjem nalaza vještaka okončana je glavna rasprava po tužbi Zijada Mutapa protiv Bosne i Hercegovine nakon oslobađajuće presude za prikrivanje dokaza o načinu stradanja Dženana Memića u februaru 2016. godine.

Na ročište ponovo nije pristupila Ljubica Todorović, vještakinja neuropsihijatar, ali je njen nalaz i mišljenje uvršten u dokaze na prijedlog punomoćnice Nine Kisić, piše Detektor. 

- S obzirom da se vještak neuropsihijatar, po ko zna koji put, nije pojavio na glavnoj raspravi, a da je po stavu punomoćnika tužioca sačinjeni nalaz dovoljno jasan i daje dovoljno podataka za donošenje odluke, predlažem da se pročita - kazala je Kisić.

Pomoćnik pravobranioca Andrej Herceg saglasio se s prijedlogom zbog ekonomičnosti postupka, ali je napomenuo da smatra da nalaz nije sačinjen u skladu s pravilima struke i da nije vidljivo da Mutap nije tražio ljekarsku pomoć dok je bio u pritvoru i pod mjerama zabrane.

- Smatram da vještak nije u cijelosti odgovorio zadatku - rekao je Herceg.

U spis je uvršten i nalaz vještakinje interniste Radojke Golijanin, za koju stranke nisu imale pitanja.

Na ročištu su predate završne riječi stranaka u pisanom obliku. Punomoćnica Kisić je kazala da, u skladu s nalazom neuropsihijatra, smanjuje odštetni zahtjev na 31.400 maraka. Ranije je bilo potraživano 46.000 maraka.

Mutap je pravosnažno oslobođen optužbi za organizovani kriminal, pomoć učiniocu nakon krivičnog djela i protivzakonito posredovanje.

