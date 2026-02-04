Odštetni zahtjev po Mutapovoj tužbi smanjen na 31.400 maraka

Prihvatanjem nalaza vještaka okončana je glavna rasprava po tužbi Zijada Mutapa protiv Bosne i Hercegovine nakon oslobađajuće presude za prikrivanje dokaza o načinu stradanja Dženana Memića u februaru 2016. godine.

Na ročište ponovo nije pristupila Ljubica Todorović, vještakinja neuropsihijatar, ali je njen nalaz i mišljenje uvršten u dokaze na prijedlog punomoćnice Nine Kisić, piše Detektor.

- S obzirom da se vještak neuropsihijatar, po ko zna koji put, nije pojavio na glavnoj raspravi, a da je po stavu punomoćnika tužioca sačinjeni nalaz dovoljno jasan i daje dovoljno podataka za donošenje odluke, predlažem da se pročita - kazala je Kisić.

Pomoćnik pravobranioca Andrej Herceg saglasio se s prijedlogom zbog ekonomičnosti postupka, ali je napomenuo da smatra da nalaz nije sačinjen u skladu s pravilima struke i da nije vidljivo da Mutap nije tražio ljekarsku pomoć dok je bio u pritvoru i pod mjerama zabrane.