ISTRAGA U TOKU

U Tuzli pretučen 84-godišnjak: Traga se za napadačem

On je od strane SHMP Doma zdravlja Tuzla prevezen u JZU UKC Tuzla

S mjesta događaja. Avaz

A. B.

5.2.2026

U Tuzli je sinoć nepoznata osoba napala starijeg čovjeka na ulici koji je tom prilikom zadobio povrede te je prevezen na JZU UKC Tuzla.

- Dana 04.02.2026. godine, oko 21,00 sati, PU Tuzla/PS Istok je zaprimila prijavu da je NN lice fizički napalo starijeg muškarca u Tuzli u Ulici I Tuzlanske brigade, nakon čega se udaljilo sa mjesta događaja. Izlaskom policijskih službenika na mjesto događaja, potvrđeni su navodi prijave, gdje je zatečen muškarac (1942) iz Tuzle koji je od strane SHMP Doma zdravlja Tuzla prevezen u JZU UKC Tuzla. O događaju je upoznat dežurni kantonalni tužilac KT TK-a. Potrebne radnje su preduzeli policijski službenici PS Istok i OKP PU Tuzla koji nastavljaju daljnji rad na utvrđivanju okolnosti navedenog događaja i rasvjetljavanju istog - navedeno je iz MUP-a TK.

# NAPAD
# MUP TK
# TUZLA
