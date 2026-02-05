Ćazimu Osmanoviću prijetila porodica Mučišta: "Past' će mrtva glava, spalit' ćemo ti kuću"

U Kantonalnom sudu u Sarajevu jučer je nastavljeno suđenje u predmetu Ćazim Osmanović koji se tereti za ubistvo Brusa Mučišta, a na kojem su prevođene poruke.
Riječ je o porukama koje je porodica Mučišta uputila Osmanoviću i njegovoj porodici, a sadržaj poruka je vrlo uznemirujuć i prijeteći.
Nakon što je prethodni put ročište odloženo, s obzirom na strah prevodioca koji je došao da rastumači poruke na romskom jeziku, jučer je u sudnici pristupila osoba koja poznaje romski jezik, što nam je potvrdio i advokat optuženog, Omar Mehmedbašić.
- Došla je osoba romske nacionalnosti, koja je prevodila te poruke. Na ročištu su puštene i glasovne poruke koje su bile na romskom jeziku, koje su bile upućene od Mučišta ka Ćazimu. Bile su prijeteće, poput „Ona je naša“, „Past' će mrtva glava“, „Ima nas puno, doći ćemo ti, spalit' ćemo ti kuću“. Uglavnom, sve su bile prijeteće poruke – potvrdio je Mehmedbašić za portal „Avaza“.
Podsjećamo, riječ je o ubistvu koje se desilo u sarajevskom naselju Otes, 11. aprila 2025. godine.
Sukob je nastao jer je porodica Mučišta otela kćerku Ćazima Osmanovića, s obzirom da je on tražio da je oni vrate. Ubistvu je prethodila svađa koja je prerasla u tučnjavu, u kojoj je učestvovalo više ljudi.
Ćazim Osmanović (41) ranije je priznao ubistvo Brusa Mučišta (44) kojeg je nožem izbo u tučnjavi između dvije romske porodice u Otesu.