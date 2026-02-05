Ćazimu Osmanoviću prijetila porodica Mučišta: "Past' će mrtva glava, spalit' ćemo ti kuću"

U Kantonalnom sudu u Sarajevu jučer je nastavljeno suđenje u predmetu Ćazim Osmanović koji se tereti za ubistvo Brusa Mučišta, a na kojem su prevođene poruke.

Riječ je o porukama koje je porodica Mučišta uputila Osmanoviću i njegovoj porodici, a sadržaj poruka je vrlo uznemirujuć i prijeteći.

Nakon što je prethodni put ročište odloženo, s obzirom na strah prevodioca koji je došao da rastumači poruke na romskom jeziku, jučer je u sudnici pristupila osoba koja poznaje romski jezik, što nam je potvrdio i advokat optuženog, Omar Mehmedbašić.