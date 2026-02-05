MUP USK: Smanjen broj nesreća, porast stradalih osoba u 2025.

Na cestama Unsko-sanskog kantona u 2025. godini zabilježene su 22 saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom u kojima su poginule 24 osobe, pokazuje Informacija o stanju sigurnosti saobraćaja koju je razmatrala Vlada Unsko-sanskog kantona.

Članovi Vlade Unsko-sanskog kantona danas na sjednici primili su na znanje taj dokument, koji se odnosi na period januar–decembar 2025. godine, a koji je prezentovao ministar unutrašnjih poslova USK Adnan Habibija. U Informaciji se navodi da je ukupan broj saobraćajnih nezgoda u 2025. godini smanjen za 117, odnosno 4,60 posto u odnosu na 2024. godinu.

Uprkos smanjenju ukupnog broja nezgoda, broj stradalih osoba bilježi porast. Prema dostupnim podacima, broj poginulih u saobraćajnim nesrećama veći je za 23 osobe ili 2,32 posto u odnosu na prethodnu godinu.

U dokumentu se, uz analizu stanja sigurnosti saobraćaja, posebno naglašava potreba za intenzivnijim preventivnim djelovanjem, naročito među mladima, kao i provođenje aktivnosti usmjerenih ka unapređenju saobraćajne kulture.

Ministar Habibija ukazao je na potrebu izmjene Zakona o sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, posebno u dijelu koji se odnosi na regulaciju saobraćaja kada su u pitanju kvadovi, romobili i električni trotineti, gdje trenutno postoji niz nejasnoća.

– Zabrinjavajuće je da smo imali 22 saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom u kojima su život izgubile 24 osobe. Uprava policije je tokom cijele godine provodila kontinuirane preventivne i represivne mjere s ciljem smanjenja broja saobraćajnih nezgoda, ali u narednom periodu neophodno je dodatno jačati i materijalno-tehničku opremljenost kako bismo uveli veći red na cestama Unsko-sanskog kantona – izjavio je Habibija.

Dodao je da će sigurnost saobraćaja i dalje ostati u fokusu Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, ali da bez odgovornog ponašanja vozača i ostalih učesnika u saobraćaju nije moguće postići trajno poboljšanje stanja.

– Poštivanje saobraćajnih propisa i svijest svakog pojedinca ključni su faktori za sigurnije ceste – poručio je ministar.