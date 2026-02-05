Tajni snimak otkriva zlostavljanje i salve uvreda u javnom poduzeću: "Ti si jedno smeće bijedno!"

Snimak zlostavljanja zaposlenice u komunalnoj firmi Gradina u Baškoj Vodi, u Hrvatskoj, otvorio je ozbiljne sumnje u postojanje malverzacija unutar ovog javnog preduzeća, objavila je Nova TV.

Videozapis, nastao u junu 2023. godine u prostorijama firme, prikazuje uznemirujuće scene urlanja, vrijeđanja i prijetnji upućenih zaposlenici, piše Dnevnik.hr.

Na snimku se čuje kako joj jedan od kolega upućuje teške uvrede, nakon čega fizički demolira ulazni prostor firme.

- Vidi, ti si jedno smeće bijedno. Nula. Nitko i ništa - kazao je kolegici zaposlenik koji je potom šakom razbio staklena vrata na samom ulazu u firmu, gdje se nalazi šalter za građane, prenosi Jutarnji list.

Nakon što je podnesena prijava za mobbing, uslijedile su i krivične prijave protiv tadašnjeg direktora Vjekoslava Radića i šefice finansija Danijele Svaline. Terete se za finansijske nepravilnosti i manipulacije otpadom, na koje je ukazala upravo zaposlenica koja je u firmi imala status zviždačice. Njena upozorenja bila su povod i za provođenje revizije poslovanja.

Situacija u Baškoj Vodi dobila je neočekivan rasplet nakon lokalnih izbora. Nekadašnji direktor Vjekoslav Radić izabran je za općinskog načelnika, dok je Danijelu Svalinu, koja je ranije dobila otkaz, vratio na čelo komunalne firme Gradina.

Istovremeno, zaposlenik koji je na snimku zabilježen kako vrijeđa kolegicu i dalje je zaposlen u preduzeću, iako protiv njega postoji pravomoćna presuda za drugo krivično djelo. S druge strane, zviždačica koja je ukazala na nepravilnosti jedina je ostala bez radnog mjesta.