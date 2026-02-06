Jeziva nesreća na sjeveru države: Povrijeđeni otac i tri maloljetne kćerke, najmlađa u teškom stanju

Samohrani otac D.M. iz Teslića i njegove tri kćerke (starosti 9, 7, i 5 godina) povrijeđeni su sinoć 5. februara u udesu na magistralnom putu na području grada Teslića, a o ovoj nezgodi su se danas oglasili iz Policijske uprave Doboj.

- Na magistralnom putu na području grada Teslića, oko 19.35 časova, dogodila se saobraćajna nezgoda slijetanjem vozila sa kolovoza u kojoj je učestvovao putnički automobil marke folksvagen kojim je upravljalo lice inicijala D.M. sa kojim se u vozilu nalazila tri maloljetna lica, svi sa područja grada Teslića. U ovoj saobraćajnoj nezgodi lice inicijala D.M. i dva maloljetna lica su zadobila tjelesne povrede, dok je jedno maloljetno lice zadobilo teške tjelesne povrede i isto je upućeno na liječenje u Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske u Banjaluci - navedeno je u saopštenju policije.

Uviđaj su izvršili policijski službenici Policijske stanice Teslić i istim je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.

Kako nezvanično saznaje portal "Nezavisne" teško je povrijeđena najmlađa, petogodišnja djevojčica.