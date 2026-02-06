Krivica nije dokazana: Samir Kurtović oslobođen optužnice za otmicu dječaka iz Turske

Kako je za „Dnevni avaz“ kazao njegov advokat Aleksandar Jokić, odbrana je od početka tvrdila da je istraga u ovom predmetu nedovršena i da je niz pitanja ostalo nerazjašnjeno kao što su „ko su lica koja su, navodno, izvršila otmicu“, „čiji je račun“, „da li je iko podigao novac s računa“, „gdje je dječak bio držan“.

- Niz nejasnoća, a ponajbitnija je ona da li je ikad postojala veza između optuženog Kurtovića i lica koja su, navodno, izvršila otmicu, te da li postoje, odnosno da ne postoje dokazi o prethodnom dogovoru tih lica i Samira Kurtovića, što je i Sud u objavi presude u obrazloženju i rekao – kazao nam je advokat.

Dodao je kako je Kurtović u pritvoru bio šest mjeseci.

Nedovršena istraga

- Sve osobe u ovom predmetu su nepoznate javnosti, osim Samira. Istraga nije utvrdila identitet nijedne druge osobe. To je i poenta bila argumenta odbrane, da je istraga nedovršena. Ničiji identitet se ne zna – rekao je Jokić.

Putem pravnih pomoći, kako nam kaže advokat, nije se došlo do preciznih informacija gdje se dječak nalazi. Kada je riječ o poveznici između dječaka i Kurtovića, odbrana je tvrdila da ti dokazi nisu valjani i da nisu ukazali na jasnu poveznicu između njih dvoje.

- Ono što je bilo bitno jeste da DNK vještačenje nije pokazalo, zato što dječak nije bio tu da bi se mogao uzeti uzorak DNK za analizu, ali samim tim vještačenje nije dokazalo da je dječak ikada ulazio u automobil od Kurtovića, niti je na videosnimcima bilo vidljivo da je Samir vozio automobil to veče, niti da je dječak bio u automobilu. Dokazi za to, prema stavu odbrane, nisu postojali. Njemu se na teret stavljalo da je s više lica izvršio otmicu i da je tražio otkupninu – zaključio je Jokić za „Dnevni avaz“.

Podsjećamo, dječak je, kako se ranije navodilo, otet 8. novembra 2024. godine ispred zgrade u kojoj je stanovao s amidžom. Prema informacijama iz istrage, otmičari su ga obmanom namamili u automobil marke Passat. Nakon toga je odvezen u šumu i tri dana je držan na nepoznatoj lokaciji. Navodno su mu prijetili pištoljem, govorili da će ga ubiti, ali ga srećom nisu povrijedili. Kako su prenijeli ranije mediji, otmičari su kontaktirali njegovog amidžu i oca, koji živi u Istanbulu, tražeći 50.000 eura da bi dječaka pustili na slobodu. Otac im je tada uplatio 4.000 eura, navodeći da nema više novca. Iako su otmičari tražili još novca, dječaka su nepovrijeđenog oslobodili 11. novembra. Ostavili su ga na ulici u Sarajevu i on je nakon toga otišao u restoran, koji je prepoznao, odakle se javio amidži.

Više od 10 godina prostitucije

Kurtović je od ranije poznat istražnim organima i osuđivan je za više krivičnih djela. U junu 2019. godine Kantonalni sud u Sarajevu osudio ga je na sedam i po godina zatvora jer je bio na čelu kriminalne grupe koja je organizovala i rukovodila prostitucijom u Sarajevu. Radilo se o akciji ”Lipstik” koju je razotkrila SIPA, a u presudi se navodilo da je grupa više od 10 godina organizovala i rukovodila prostitucijom. U pružanje seksualnih usluga bilo je uključeno 28 djevojaka, od kojih su najmanje dvije bile maloljetne. Grupa je time stekla protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 1.793.000 maraka. Istovremeno, 29. decembra 2006. pokušao je silovati tada maloljetnu S. B. te ju je lakše povrijedio. Osuđivan je za pranje novca, za nedozvoljeno držanje oružja, teške krađe i nasilničko ponašanje.