IZGUBIO KONTROLU

Teška nesreća kod Mostara: Automobil se prevrnuo na krov, vozač povrijeđen

Sa mjesta nesreće. Hercegovina.info

A. O.

7.2.2026

Na magistralnoj cesti M-61 Mostar - Široki Brijeg, u mjestu Polog, malo prije ponoći dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba povrijeđena javlja reporter Hercegovina.info s mjesta događaja.

Prema dostupnim informacijama, vozač osobnog automobila marke Golf izgubio je nadzor nad vozilom, popeo se na ivičnjak, udario u brežuljak te se vozilo potom prevrnulo na krov.

Povrijeđena osoba prevezena je u Sveučilišnu kliničku bolnica Mostar, gdje joj je pružena ljekarska pomoć. Stepen povreda za sada nije poznat.

Uviđaj su na mjestu događaja obavili pripadnici nadležnih policijskih službi, a saobraćaj se u tom dijelu ceste odvijao otežano.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# POLOG
# MOSTAR - ŠIROKI BRIJEG
