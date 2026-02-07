Šest osoba, među kojima četiri maloljetne, povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći u Grudama

U saobraćajnoj nesreći koja se desila sinoć na dijelu regionalne ceste R-421 u mjestu Sovići, općina Grude, povrijeđeno je šest osoba, među kojima su četiri maloljetne, saopćio je u subotu MUP Zapadnohercegovačkog kantona.

U nezgodi su učestvovali E.L. (1980.) iz Gruda s vozilom marke “Ford” i D.G. (1978.) iz Gruda s vozilom marke “VW Touran”.

Prema policijskom izvještaju, u nezgodi su tjelesne povrede zadobili oba vozača, kao i četiri maloljetna suputnika.

Policijski službenici PU Grude izvršili su uviđaj na mjestu događaja, a o cijelom incidentu obaviješteno je Županijsko tužiteljstvo Zapadnohercegovačke županije.

Uzrok nesreće i daljnje okolnosti bit će utvrđeni tokom istrage.