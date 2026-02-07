Video / Pijani muškarac skupocjeni Mercedesom se spustio niz stepenice na Tržnici

Vozač Mercedesa uhapšen je nakon što se automobilom spustio niz stepenice na banjalučkoj Tržnici, a cijeli događaj zabilježen je na snimku koji je jutros, 7. februara, objavio portal Tok.tv.

Na snimku se vidi kako se skupocjeni mercedes spušta niz stepenice u Ulicu Ive Lole Ribara, iako nije poznato iz kojeg pravca je vozilo došlo, s obzirom na to da se s jedne strane nalazi ograđeni parking, a s druge šetalište.