Video / Pijani muškarac skupocjeni Mercedesom se spustio niz stepenice na Tržnici

Vozač Mercedesa uhapšen je nakon što se automobilom spustio niz stepenice na banjalučkoj Tržnici, a cijeli događaj zabilježen je na snimku koji je jutros, 7. februara, objavio portal Tok.tv.
Na snimku se vidi kako se skupocjeni mercedes spušta niz stepenice u Ulicu Ive Lole Ribara, iako nije poznato iz kojeg pravca je vozilo došlo, s obzirom na to da se s jedne strane nalazi ograđeni parking, a s druge šetalište.
Ovo, inače, nije prvi put da vozači pokušavaju ili uspijevaju automobilima sići niz pomenute stepenice.
Policija je intervenisala i uhapsila vozača, za kojeg je utvrđeno da je riječ o A.K. (26) iz Banja Luke.
Prema nezvaničnim informacijama “Nezavisnih novina”, on je u trenutku hapšenja imao oko 2,2 promila alkohola u organizmu.
Iz Policijske uprave Banja Luka saopćeno je da je A.K. uhapšen zbog prekršaja iz članova 38. i 174. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH. Kako navode, prijava je zaprimljena noćas oko 2.40 sati, kada je policiji dojavljeno da se nepoznato lice Mercedesom spustilo niz stepenice na Tržnici.