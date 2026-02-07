Migranti brutalno pretučeni u Hrvatskoj pa vraćeni u BiH: Bosi i krvavi ostavljeni u šumama Donjeg Lapca

7.2.2026

Pripadnici hrvatske policije iz Postaje granične policije Donji Lapac jutros su ilegalno prebacili deset migranata iz Egipta na teritoriju Bosne i Hercegovine, objavio je portal Istraga.ba.

Većina migranata je prije prebacivanja bila fizički zlostavljana, a u Bosnu i Hercegovinu su dovedeni bez obuće i adekvatne odjeće.

Migranti su, kako se navodi, ostavljeni na području uz granicu bez ikakve službene dokumentacije ili provedene zakonske procedure.

Riječ je o nastavku takozvane pushback politike hrvatske policije, kojom se migranti zatečeni na teritoriji Republike Hrvatske, bez provođenja redovne procedure readmisije i bez individualne procjene, nezakonito prebacuju u Bosnu i Hercegovinu.

Ovakve prakse već godinama su predmet kritika brojnih međunarodnih organizacija za ljudska prava, koje upozoravaju na sistematsko kršenje prava migranata na granicama Evropske unije.

