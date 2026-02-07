NA PUTU SARAJEVO-PALE

Stravični detalji nesreće: Zadobili povrede kičme, nogu, vatrogasci sjekli kombi da izvade povrijeđene

Policija nam je rekla da je cesta bila masna, ne samo mokra, već masna od ulja, rekao je Hasović za "Avaz"

Sa mjesta stravične nesreće. Vatrogasna jedinica Istočno Sarajevo

Piše: Amila Ovčina

7.2.2026

Azra Softić (75) poginula je u stravičnoj nesreći koja se dogodila jutros u mjestu Lapišnica, na putu Sarajevo-Pale, kada se kombi u kojem se nalazila sudario sa kamionom.

Kako „Avaz“ saznaje, članovi Planinarskog kluba "Goražde-Maglić" Goražde koji imaju godišnji plan i program obilazaka krenuli su prema Kaknju, gdje se obilježava drugi memorijalni pohod „Željo Milivojac – Željina staza“.

Azra Softić: Stradala u nesreći. Društvene mreže

Jedna ekipa otišla je jučer, a drugi su jutros krenuli u pola 5. U kombiju se nalazilo devet ljudi.

Potpredsjednik kluba Fahrudin Hasović za „Avaz“ potvrdio nam je da članovi imaju teške prijelome kostiju.

Hasović: Pojedini su na operaciji. Facebook

- Nalazim se na Kliničkom centru, pojedini su već na operacijama. Pojedini su u pripremi za operaciju, dok prođu ljekarske konsultacije. Kada su članovi koji su bili u kombiju došli iza tunela, kada se izađe iz Sarajeva prema Palama, tu je klizav teren. Tu je vozača skrenuo i „odnijelo“ ga je prema kamionu. Naprijed je sjedio vozač, Azra u sredini i desno jedan dečko. Dečko je zadobio povrede noge. Vozač je zadobio povrede natkoljenice i potkoljenice, već ga operišu – kaže nam Hasović.

Dodao je da je među prisutnima u kombiju bio i predsjednik Kluba koji je zadobio povrede obje potkoljenice i natkoljenice. Hasović napominje da su sve nezvanične informacije, te da od ljekara još uvijek nisu dobili zvaničnu potvrdu o stanju članova ovog kluba.

Istakao je da jedan član ima prijelom kičme na dva mjesta, napuknuće, te je zadobio prijelom noge i dva rebra. Još jedan muškarac je zadobio povrede i njemu je kuk iščašen, a jednoj članici povrijeđeni su ruka, noga i prsti šake.

Jedna žena je na promatranju i ona je koliko-toliko dobro prošla, kaže nam, s obzirom da nije zadobila prijelome kostiju. Još jedan muškarac je zadobio povrede noge.

- Policija nam je rekla da je cesta bila masna, ne samo mokra, već masna od ulja. Dvojicu muškaraca su vadili iz kombija, sjekla su se vrata i zadnji dio hidrauličnim kliještima, jer su bili zarobljeni između sjedišta Azra je poginula na licu mjesta. Bila je vrstan planinar i nikad nije bolesna bila – istakao je za „Avaz“ Hasović. 

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# SARAJEVO-PALE
# AZRA SOFTIĆ
