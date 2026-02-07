Stravični detalji nesreće: Zadobili povrede kičme, nogu, vatrogasci sjekli kombi da izvade povrijeđene

Azra Softić (75) poginula je u stravičnoj nesreći koja se dogodila jutros u mjestu Lapišnica, na putu Sarajevo-Pale, kada se kombi u kojem se nalazila sudario sa kamionom. Kako „Avaz“ saznaje, članovi Planinarskog kluba "Goražde-Maglić" Goražde koji imaju godišnji plan i program obilazaka krenuli su prema Kaknju, gdje se obilježava drugi memorijalni pohod „Željo Milivojac – Željina staza“.

Jedna ekipa otišla je jučer, a drugi su jutros krenuli u pola 5. U kombiju se nalazilo devet ljudi. Potpredsjednik kluba Fahrudin Hasović za „Avaz“ potvrdio nam je da članovi imaju teške prijelome kostiju.

- Nalazim se na Kliničkom centru, pojedini su već na operacijama. Pojedini su u pripremi za operaciju, dok prođu ljekarske konsultacije. Kada su članovi koji su bili u kombiju došli iza tunela, kada se izađe iz Sarajeva prema Palama, tu je klizav teren. Tu je vozača skrenuo i „odnijelo“ ga je prema kamionu. Naprijed je sjedio vozač, Azra u sredini i desno jedan dečko. Dečko je zadobio povrede noge. Vozač je zadobio povrede natkoljenice i potkoljenice, već ga operišu – kaže nam Hasović.

Dodao je da je među prisutnima u kombiju bio i predsjednik Kluba koji je zadobio povrede obje potkoljenice i natkoljenice. Hasović napominje da su sve nezvanične informacije, te da od ljekara još uvijek nisu dobili zvaničnu potvrdu o stanju članova ovog kluba. Istakao je da jedan član ima prijelom kičme na dva mjesta, napuknuće, te je zadobio prijelom noge i dva rebra. Još jedan muškarac je zadobio povrede i njemu je kuk iščašen, a jednoj članici povrijeđeni su ruka, noga i prsti šake.