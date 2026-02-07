Odgođeno ročište Samiru Novaliji koji je zlataru pucao u glavu

Ročište Samiru Novaliji koje je trebalo biti održano u petak u Kantonalnom sudu u Sarajevu za krivično djelo ubistvo, odgođeno je.
Dobit će poziv
Kako je za “Dnevni avaz” potvrdio njegov advokat Izet Baždarević, doći će do promjene tužioca i sudije u ovom krivičnom postupku.
- Ročište je bilo zakazano za danas, 6. 2., i dobit ćemo poziv za novo ročište – istakao je Baždarević.
Slučaj Samira Novalije koji se tereti za ubistvo sarajevskog zlatara Esada Šatare (76), koje se desilo 18. avgusta 2023. godine u njegovom stanu u ulici Čemerlina, na području općine Stari Grad Sarajevo bio je u Kantonalnom sudu u Sarajevu.
Navodi optužnice
Kantonalni sud u Sarajevu, 8. aprila 2025. godine, izrekao je prvostepenu presudu kojom je Novalija osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 20 godina zbog ubistva. Ipak, Novalijin advokat Izet Baždarević tada je uložio žalbu na tu presudu, a Vrhovni sud Federacije BiH je prihvatio sve žalbene navode i vratio predmet Kantonalnom sudu na ponovno suđenje.
Prema ranijim navodima iz optužnice, Šatara i Novalija su konzumirali alkohol 18. avgusta, te kada je zlatar otišao u kupatilo, Novalija je uzeo njegov pištolj „Glock“ koji je stajao na stolu.
Novalija je, kako je navedeno u optužnici, Šatari pucao u glavu, a zatim je uzeo ključeve Passata austrijskih oznaka i oružani list za pištolj.
Zaključao je stan i Šatarinim Passatom se odvezao s mjesta zločina.
Uhapšen je 21. avgusta u Visokom. Prilikom hapšenja kod njega je pronađena kesica amfetamina.
Opojna droga
Vrhovni sud FBiH ranije je donio presudu, gdje je, između ostalog, navedeno u dokumentu da žalba branitelja optuženog Samira Novalije u odnosu na tačku 2. izreke presude Kantonalnog suda u Sarajevu, kojom je oglašen krivim za krivično djelo posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 239. stav 3. Krivičnog zakona FBiH i za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od jedne godine, odbija se kao neosnovana, pa se u tom dijelu prvostepena presuda potvrđuje i optuženi za to krivično djelo osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, u koju mu se, na temelju člana 57. KZ FBiH uračunava vrijeme koje je proveo u pritvoru od 12. marta 2024. godine do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora, te se na temelju člana 239. stav 4. Krivičnog zakona FBiH od optuženog Novalije oduzima jedna PVC kesica sa sadržajem bijele praškaste materije neto mase 4,0007 grama za koju je utvrđeno da sadrži psihoaktivne supstance, oduzeti po Potvrdi o privremenom oduzimanju predmeta MUP-a ZDK, PU II, PS Visoko, od 21. avgusta 2023. godine.