Odgođeno ročište Samiru Novaliji koji je zlataru pucao u glavu

Ročište Samiru Novaliji koje je trebalo biti održano u petak u Kantonalnom sudu u Sarajevu za krivično djelo ubistvo, odgođeno je. Dobit će poziv Kako je za “Dnevni avaz” potvrdio njegov advokat Izet Baždarević, doći će do promjene tužioca i sudije u ovom krivičnom postupku.

Baždarević: Branilac Novalije

- Ročište je bilo zakazano za danas, 6. 2., i dobit ćemo poziv za novo ročište – istakao je Baždarević. Slučaj Samira Novalije koji se tereti za ubistvo sarajevskog zlatara Esada Šatare (76), koje se desilo 18. avgusta 2023. godine u njegovom stanu u ulici Čemerlina, na području općine Stari Grad Sarajevo bio je u Kantonalnom sudu u Sarajevu. Navodi optužnice Kantonalni sud u Sarajevu, 8. aprila 2025. godine, izrekao je prvostepenu presudu kojom je Novalija osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 20 godina zbog ubistva. Ipak, Novalijin advokat Izet Baždarević tada je uložio žalbu na tu presudu, a Vrhovni sud Federacije BiH je prihvatio sve žalbene navode i vratio predmet Kantonalnom sudu na ponovno suđenje. Prema ranijim navodima iz optužnice, Šatara i Novalija su konzumirali alkohol 18. avgusta, te kada je zlatar otišao u kupatilo, Novalija je uzeo njegov pištolj „Glock“ koji je stajao na stolu. Novalija je, kako je navedeno u optužnici, Šatari pucao u glavu, a zatim je uzeo ključeve Passata austrijskih oznaka i oružani list za pištolj.

Kuća u kojoj je ubijen zlatar

Zaključao je stan i Šatarinim Passatom se odvezao s mjesta zločina.