Policija u Herceg Novom spriječila pokušaj otmice državljanina BiH

Policija u Herceg Novom spriječila je rano jutros pokušaj otmice državljanina Bosne i Hercegovine te uhapsila dvojicu državljana Srbije, potvrđeno je iz crnogorske Uprave policije.

Uhapšene su osobe inicijala M. Š. (25) iz Bijelog Polja i M. Z. (30) iz Novog Sada, saopćeno je iz policije.

Krivično djelo dogodilo se tokom noći u mjestu Sutorina, a oštećeni je tom prilikom zadobio lakše tjelesne povrede.

- U 1.50 sati policija je zaprimila poziv građanina, vlasnika kuće u mjestu Sutorina, koji je prijavio da su dvije osobe napale državljanina BiH koji kod njega živi kao podstanar - navodi se u saopćenju, koje prenosi BHRT.

Prema sumnjama policije, M. Š. i M. Z. došli su na adresu stanovanja oštećenog, nasilno ušli u stan te mu zadali više udaraca šakom dok se nalazio u krevetu.

- Zatim mu je M. Š., kako se sumnja, stavio krpu preko usta, dok je M. Z. nastavio da ga udara rukama i nogama. Nakon toga su mu oduzeli dva mobilna telefona i 100 eura, a potom ga nasilno izveli iz stana s namjerom da ga svojim vozilom odvedu u nepoznatom pravcu, u čemu ih je spriječio vlasnik kuće - dodaje se u saopćenju.

O cijelom događaju obaviješten je nadležni tužilac, a osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti privedeni državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom, zbog sumnje da su počinili krivično djelo pokušaja otmice.