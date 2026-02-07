Nesreća u Sarajevu: Tramvaj udario pješaka

U blizini Alipašinog polja, večeras oko 20:25 sati desila se saobraćajna nesreća u kojoj je tramvaj udario pješaka koji se u trenutku nesreće nalazio na tramvajskoj pruzi iz, za sada, nepoznatih razloga.

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo za portal "Avaz", utvrđuje se stepen povreda pješaka.

- Tramvaj je učestvovao u nesreći, udaren je pješak. Utvrđuje se stepen povreda pješaka - naveli su iz MUP-a KS.

- Prema rijecima referenta bezbjednosti saobraćaja pješak je u svjesnom stanju ali jos uvijek nemamo informacije o kakvim se povredama radi. Vozač tramvaja, od momenta nesreće, nalazi se u stanju šoka - saopćeno je iz GRASA.

Na mjestu događaja u toku je policijski uviđaj, a više informacija bit će poznato nakon njegovog okončanja.

Tramvajski saobraćaj odvija se od Baščaršije do Čengić Vila a dalje prema Ilidži saobraćaju autobusi. Nakon završetka uviđaja doći će do normalizacije tramvajskog saobraćaja.