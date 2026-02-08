Video / Haos kod Osijeka: Zapalio se voz, putnici završili na livadi do koljena u blatu

Voz se iznenada zaustavio, a putnici su u prvi mah pomislili da se približavaju stanici. Međutim, ubrzo je nastala panika.

Osijek: Zapalio se voz. Glas Slavonije

M. Až.

8.2.2026

Putnica iz prepunog voza na liniji prema Osijeku javila se osječkom listu Glas Slavonije nakon incidenta koji se dogodio večeras, petnaestak minuta nakon 20 sati, svega nekoliko stotina metara prije ulaska u mjesto Dopsin.

Prema njenim riječima, voz se iznenada zaustavio, a putnici su u prvi mah pomislili da se približavaju stanici. Međutim, ubrzo je nastala panika.

- Primijetila sam da se voz zaustavlja, ali sam mislila da se približavamo stanici. U tom trenutku dotrčao je kondukter i počeo vikati: 'Voz gori, svi brzo izlazite napolje!' Nastala je panika i naguravanje. U vozu je bilo mnogo učenika i studenata koji su putovali prema Osijeku, ali i drugih putnika. Ljudi su nagrnuli prema vratima. Izašli smo u polje, osjećaj je bio užasan – mrak, njiva, blato do koljena i potpuna neizvjesnost - ispričala je Ivana, jedna od putnica.

Kako je navela, kondukter je potom istrčao s vatrogasnim aparatom i uspio ugasiti vatru koja je izbila ispod same kompozicije.

- Svi smo bili u strahu, neki su i zaplakali. Nakon što je ugasio plamen, kondukter nam je rekao da se vratimo u voz jer ćemo nastaviti put prema Osijeku. Ja sam se vratila, ali mnogi putnici su krenuli prema obližnjem putu jer se nisu usudili ponovo ući u voz - kazala je Ivana.

Dodala je da je nakon određenog vremena putnicima saopćeno kako se putovanje ipak neće nastaviti tim vozom, već da će im biti organiziran alternativni prevoz prema Osijeku.

Požar je u međuvremenu ugašen, a povrijeđenih, na sreću, nije bilo. U trenutku pisanja teksta putnici su još čekali organizirani prevoz prema svojim odredištima, dok zvaničnih informacija o uzroku požara zasad nema.

# OSIJEK
# VOZ
# HRVATSKA
