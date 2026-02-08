Video / Haos kod Osijeka: Zapalio se voz, putnici završili na livadi do koljena u blatu

Putnica iz prepunog voza na liniji prema Osijeku javila se osječkom listu Glas Slavonije nakon incidenta koji se dogodio večeras, petnaestak minuta nakon 20 sati, svega nekoliko stotina metara prije ulaska u mjesto Dopsin.

Prema njenim riječima, voz se iznenada zaustavio, a putnici su u prvi mah pomislili da se približavaju stanici. Međutim, ubrzo je nastala panika.

- Primijetila sam da se voz zaustavlja, ali sam mislila da se približavamo stanici. U tom trenutku dotrčao je kondukter i počeo vikati: 'Voz gori, svi brzo izlazite napolje!' Nastala je panika i naguravanje. U vozu je bilo mnogo učenika i studenata koji su putovali prema Osijeku, ali i drugih putnika. Ljudi su nagrnuli prema vratima. Izašli smo u polje, osjećaj je bio užasan – mrak, njiva, blato do koljena i potpuna neizvjesnost - ispričala je Ivana, jedna od putnica.