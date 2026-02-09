Otac ubio 19-godišnju kćer, pa sebe: Tijela danima ležala neotkrivena

U austrijskom Velsu (Welsu) 51-godišnji muškarac je usmrtio svoju 19-godišnju kćer, a zatim počinio samoubojstvo, a zločin je ostao neotkriven danima. Obiteljska tragedija izašla je na vidjelo tek nakon što su pronađena njihova tijela u odvojenim stanovima.

Otac i kći, oboje mađarskog porijekla, smatrani su nestalima, a pronađeni su tri dana nakon što je njihov nestanak prijavljen policiji.

Policija je prvo u stanu 19-godišnjakinje u gradskoj četvrti pronašla njeno golo tijelo, koje je već bilo u poodmaklom stadiju raspadanja. Na njemu nisu uočene vanjske ozljede. Ubrzo nakon toga, i otac je pronađen mrtav u svom stanu, udaljenom desetak minuta hoda, a stanje tijela bilo je slično.

Sumnja se na gušenje

Kriminalistička policija pretpostavlja da je otac ubio svoju kćer prije nekoliko dana, najvjerojatnije gušenjem. Vjeruje se da je sebi neposredno nakon toga oduzeo život. Oproštajno pismo nije pronađeno, pa pouzdanih saznanja o motivu nema. Međutim, istražitelji sumnjaju da bi ulogu mogle igrati bolest ili invaliditet kćeri.

Slučaj zaključen

Zločin je otkriven još 26. januara, a policija ga sada smatra riješenim. Dokazi prikupljeni na mjestima događaja, kao i obdukcija, isključili su sudjelovanje trećih osoba.