U Prozoru-Rami pronađena droga, uhapšena jedna osoba

Policija je u Prozor-Rami uhapsila jednu osobu (38) kod koje je pronađeno više vrećica nepoznate bijele praškaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain.

Policijski službenici Policijske uprave Konjic, Policijske stanice Prozor-Rama, u Ulici Vitomira Lukića u Prozoru su 6. februara izvršili legitimiranje osobe A. K. (1988.), prilikom čega je navedena osoba dobrovoljno predala 15 PVC vrećica s neutvrđenom količinom nepoznate bijele praškaste materije, koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kokain, izvijestili su iz Ministarstva unutarnjih poslova HNK-a.

Zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno kazneno djelo iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, osoba A. K. je lišena slobode i sprovedena u službene prostorije Policijske stanice Prozor-Rama radi kriminalističke obrade.

O svim poduzetim mjerama i radnjama obaviješten je dežurni tužitelj Područnog tužiteljstva Konjic, pod čijim nadzorom se provode daljnje zakonom predviđene mjere i radnje.