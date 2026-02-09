Porodica traži 80.000 KM nakon što je policajac u Banjoj Luci usmrtio kolegu u potjeri

Vijeće Okružnog suda u Banjoj Luci odbilo je sporazum o priznanju krivice prema kojem je bivši policajac Aleksandar Vuković (32) trebao biti osuđen na godinu dana zatvora zbog saobraćajne nesreće koju je izazvao, a u kojoj je smrtno stradao njegov kolega.

Kobna nesreća se dogodila u junu 2024. godine, kada je Vuković, upravljajući službenim vozilom "Škoda" koje je u vlasništvu MUP-a RS, pokušavao stići drugo vozilo. Tada je prošao kroz crveno svjetlo i udario u automobil marke "Golf" kojim je upravljao Marko Vujmilović. Kasnije je udario u metalni stub semafora uslijed čega se zaustavio.

Od posljedica udesa smrtno je stradao njegov kolega Miodrag Savić, teške tjelesne povrede je zadobio Vujmilović, a lake tjelesne povrede još jedan saputnik u policijskom vozilu Rastko Srljić.

- Vozio je iz Zalužana prema naselju Rebrovac brzinom od 76,5 km/čas u naseljenom mjestu, gdje je brzina kretanja ograničena na najviše 50 km/čas. Na vozilu je bila uključena plava svjetlosna signalizacija i optuženi je pokušavao da stigne vozilo 'pasat'. Međutim, nije zaustavio vozilo, iako je na semaforu bilo upaljeno crveno svjetlo, a bio je svjestan da ulaskom u raskrsnicu protivno izričitoj zabrani može ugroziti javni saobraćaj i dovesti u opasnost život na šta je pristao- piše u optužnici protiv Vukovića.

Sporazum o priznanju krivice podrazumijevao je godinu dana zatvora za Vukovića, jednogodišnja zabrana upravljanja vozilom i oduzimanje vozačke dozvole na taj period.

Ipak, vijeće banjalučkog Okružnog suda odbacilo je ovaj sporazum.

- Odluka je bila teška i vijeće je dugo razmatralo sve okolnosti. Kazna je maksimalno ublažena i sud smatra da ne postoje posebno olakšavajuće okolnosti koje bi to opravdale - pojasnio je predsjednik sudskog vijeća Siniša Marković.

Sporazumu se protivila i porodica preminulog Savića, kao i oštećeni Marko Vujmilović.

Sudija Marković je istakao da razlog za odbijanje nagodbe nije njihovo protivljenje. Pojasnio je da iz dokaza u sudskom spisu ne proizlazi opravdanost dogovorene kazne.

Porodica nastradalog Miodraga Savića ranije je zatražila odštetu od ukupno 80.000 KM, kao i odštetu za troškove izgradnje spomenika. Savićev otac Dragan istakao je da traže po 20.000 KM za njega, Miodragovu majku Radmilu i sestre Danijelu Vržina i Ilijanu Rađević.

Istakao je da je kazna od godinu dana mizerna i neprihvatljiva te da optuženi nikada sa njima nije kontaktirao i izjavio im saučešće.

Sestra Ilijana Rađević je istakla da njima ništa neće vratiti brata, ali kazna od godinu je premala i uvredljiva. Zamjerila je optuženom što sa njima nije lično kontaktirao. Rekla je da je čula da je pokušao preko kolege da sa njima stupi u kontakt, ali oni nisu bili spremni za susret.