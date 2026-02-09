Kajanija, Lizdek i Imamović optuženi za trgovinu narkoticima: Pronađeno oko 39 kg droge ulične vrijednosti pola miliona maraka

Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva Kantona Sarajevo protiv Bernada Kajanije, Jovana Lizdeka i Edvina Imamovića zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Optuženi se terete da su tokom novembra 2025. godine kupovali, pakirali i prodavali opojnu drogu na području Kantona Sarajevo. Kod optuženih je prilikom pretresa stanova na području Novog Sarajeva i Starog Grada, pronađeno više pakovanja različite opojne droge, i to kokain, speed, amfetamin i marihuana.

Ukupna količina droge koja je zaplijenjena je 38,8 kilograma, ulične vrijednosti pola miliona maraka, novac u iznosu od 8.500 KM i osam mobilnih telefona. U optužnici je postupajuća tužiteljica predložila produženje pritvora optuženima. Za glavni pretres sudu je predloženo saslušanje tri svjedoka, dva vještaka i izvođenje oko 80 materijalnih dokaza.