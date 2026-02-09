Djevojčica Ema preminula nakon operacije trećeg krajnika: Majka ispričala potresne detalje

Vijest da je četverogodišnja djevojčica Ema M. preminula nakon operacije trećeg krajnika u bolnici u Čačku potresla je javnost u Srbiji i regionu. Tačan uzrok smrti bit će poznat nakon obavljene obdukcije, koja je naložena nakon tragičnog ishoda zahvata. Neutješni roditelji navode da djevojčica nije imala nikakvih zdravstvenih problema, osim poteškoća s krajnicima, što je česta pojava kod djece. Ipak, zahvat koji je trebao biti rutinski završio je kobno.

Majka djevojčice, Sanja, ispričala je potresne detalje o onome što se događalo nakon operacije.

- Jedna medicinska sestra mi je prvo rekla da je operacija završena i da bude Emu, ali se potom vratila u salu. Tamo je, čini mi se, ostala oko tri sata. Kada je izašla, samo mi je rekla da ne zna šta se desilo, da je stanje teško i da se Bogu moli da moja Ema preživi - ispričala je Sanja za RINU.

Prema njenim riječima, ubrzo nakon toga iz operacione sale izašao je hirurg, koji je roditeljima rekao da je sama operacija prošla uredno, ali da je tokom buđenja djevojčice došlo do krvarenja u plućima.

- Rečeno mi je da se u tubusu pojavila krv. Ne znam kada su ponovo vraćali tubus, jer u dokumentaciji piše da je dva puta plasiran. Ne znam da li je tada došlo do povrede. Moje dijete nikada nije bilo bolesno. To su naše sumnje, jer mi niko nije objasnio šta se tačno dešavalo u sali. Samo su mi rekli da nije bila stabilna i da mora biti transportovana u Beograd. Dugo smo čekali da se transport organizuje - rekla je Sanja.

Kako navodi, djevojčica je u trenutku kada je transport konačno obezbijeđen u Beograd stigla s pritiskom 50 sa 22.

- Ljekari i medicinsko osoblje u Beogradu zaista su dali sve od sebe, u to sam sigurna. Mi sumnjamo da je u bolnici u Čačku došlo do greške. Sudska obdukcija urađena je na naš zahtjev, ali i na zahtjev Instituta za majku i dijete. Nama je najvažnije da saznamo istinu i da dobijemo odgovor na pitanje zašto smo ostali bez našeg djeteta - kazala je Sanja.