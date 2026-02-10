NEVJEROVATNE SCENE

Video / Filmska pljačka u Italiji: Policija pohapsila pola bande

Kako bi zavarali obezbjeđenje i dobili na vremenu, napadači su koristili plava rotaciona svjetla, glumeći policijske službenike

M. P.

10.2.2026

Nevjerovatne scene, nalik onima iz holivudskih akcionih filmova, odigrale su se na brzoj saobraćajnici SS 623 u italijanskoj regiji Apulija, gdje je naoružana kriminalna grupa izvela brutalnu zasjedu na oklopno vozilo za prevoz novca, izazvavši opći haos i oružani sukob s policijom.

Prema navodima italijanskih medija, napad je bio precizno i detaljno isplaniran. Razbojnici su zapaljenim kamionom potpuno blokirali kolovoz, prisilivši vozilo s novcem da se zaustavi i tako ga doveli u klopku. U akciji je učestvovalo najmanje osam napadača koji su na mjesto događaja stigli u tri automobila.

Kako bi zavarali obezbjeđenje i dobili na vremenu, napadači su koristili plava rotaciona svjetla, glumeći policijske službenike, što je dodatno otežalo pravovremenu reakciju.

Vatreni okršaj i potjera

Drama je kulminirala kod isključenja za Selino San Marko (Cellino San Marco), gdje je došlo do direktnog vatrenog okršaja između razbojnika i karabinjera. Tokom pucnjave, policijska vozila pogođena su s više hitaca, ali, na sreću, niko od pripadnika snaga sigurnosti nije povrijeđen.

Italijanska policija je ubrzo pokrenula opsežnu akciju, te je u području sjevernog Salenta uspjela locirati i uhapsiti tri člana kriminalne grupe. Potraga za ostalim osumnjičenima i dalje traje, a na terenu su angažirane jake policijske snage koje pretražuju šire područje regije Apulija.

Istraga je u toku, a nadležne službe nastavljaju rad na rasvjetljavanju svih okolnosti ove spektakularne pljačke.

