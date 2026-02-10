Video / Filmska pljačka u Italiji: Policija pohapsila pola bande

Nevjerovatne scene, nalik onima iz holivudskih akcionih filmova, odigrale su se na brzoj saobraćajnici SS 623 u italijanskoj regiji Apulija, gdje je naoružana kriminalna grupa izvela brutalnu zasjedu na oklopno vozilo za prevoz novca, izazvavši opći haos i oružani sukob s policijom.

Prema navodima italijanskih medija, napad je bio precizno i detaljno isplaniran. Razbojnici su zapaljenim kamionom potpuno blokirali kolovoz, prisilivši vozilo s novcem da se zaustavi i tako ga doveli u klopku. U akciji je učestvovalo najmanje osam napadača koji su na mjesto događaja stigli u tri automobila.

Kako bi zavarali obezbjeđenje i dobili na vremenu, napadači su koristili plava rotaciona svjetla, glumeći policijske službenike, što je dodatno otežalo pravovremenu reakciju.