Teža saobraćajna nesreća u Grudama: Povrijeđene tri osobe, automobil završio na boku

U Grudama se jutros dogodila saobraćajna nesreća u kojoj je povrijeđeno nekoliko osoba.

U nesreći su učestvovali S. A. iz Gruda s vozilom "VW Passat" hrvatskih registarskih oznaka te G. P. iz Širokog Brijega s vozilom "Peugeot" bh. registarskih oznaka.

Nesreća se dogodila u Ulici dr. Franje Tuđmana u 8:35 sati.

Kako je saopćeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadnohercegovačkog kantona (ZHK) u saobraćajnoj nesreći povrede su zadobili vozač G. P. te saputnici T. B. i E. S.

Uviđaj saobraćajne nesreće izvršili su policijski službenici Policijske uprave Grude koji poduzimaju i sve ostale potrebne mjere i radnje u skladu sa Zakonom o sigurnosti saobraćaja u ZHK.