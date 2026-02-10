Akcija "Lovac" u Vitezu: Pronađena droga i oružje, uhapšene tri osobe

U policijskoj akciji "Lovac" koja je provedena u utorak na području općine Vitez, pronađena je i oduzeta opojna droga "cannabis" pripremljena za uličnu distribuciju, određena količina kokaina, te vatreno oružje i streljivo, a uhapšene su tri osobe.

Policijski službenici Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a KSB-a, Jedinice za specijalističku podršku MUP-a, kao i Tima za suzbijanje opojnih droga PU Travnik, na osnovu naredbe Općinskog suda u Travniku, izvršili su pretrese kuća, stambenih i drugih pratećih objekata na tri lokacije na području općine Vitez, priopćeno je iz MUP-a SKB-a.

- Tom prilikom pronađena je i oduzeta određena količina opojne droge koja svojim izgledom i morfološkim karakteristikama asocira na opojnu drogu 'cannabis', a koja je načinom pakiranja bila pripremljena za dalju tzv. 'uličnu distribuciju', kao i određena količina bijele praškaste materije koja svojim izgledom i načinom pakiranja asocira na opojnu drogu 'kokain', mobilni telefoni i SIM kartice, kao i određena količina vatrenog oružja i streljiva - dodaje se u saopćenju.

U akciji su lišene slobode tri osobe - K.M. (1994.), I.M. (1997.) i S.S. (1979.), svi iz Viteza. Nad njima će, pod nadzorom Kantonalnog tužiteljstva u Travniku, biti provedena daljnja kriminalistička obrada u cilju dokumentiranja kaznenih djela "neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga" i "nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija".