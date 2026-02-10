OBJAVLJEN SNIMAK AKCIJE

Pretresani objekti Radoja Zvicera i Vladimira Božovića: Oduzeta četiri skupocjena vozila, od kojih jedno vrijedno preko 500.000 eura

Radoje Zvicer, prema policijskim i tužilačkim istragama, označen je kao glavni vođa kavačkog kriminalnog klana

M. Až.

10.2.2026

U Crnoj Gori su jutros provedeni pretresi objekata koje koristi odbjegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer, kao i nekretnina u vlasništvu Vladimira Božovića, tokom kojih su zaplijenjena četiri vozila, među kojima i jedno čija se vrijednost procjenjuje na oko pola miliona eura. Tokom akcije oduzeto je i 17.000 eura u gotovini, piše CdM.

Iz Uprave policije Crne Gore saopćeno je da su pretresi izvršeni na području Kotora, u naselju Kavač, kao i na području Tivta, a sve s ciljem pronalaska osoba za kojima su raspisane međunarodne potjernice.

- Pretresom su bila obuhvaćena dva objekta u Kotoru i na Obali Đuraševića, koje koristi navodni vođa kavačkog klana Radoje Zvicer i njegova supruga Tamara Zvicer, kao i objekti koje koriste članovi iste organizovane kriminalne grupe, te stan u vlasništvu Vladimira Božovića, kao i apartmani i privatne plaže u vlasništvu s njima povezanih osoba - naveli su iz Uprave policije.

Dodaju da su tokom ove akcije u garažama i na privatnim parkinzima pronađena i, radi dodatnih provjera, privremeno oduzeta četiri luksuzna automobila, među kojima je i jedno vozilo čija se tržišna vrijednost procjenjuje na oko pola miliona eura. Također su zaplijenjeni mobilni telefoni i druga sredstva za komunikaciju koja su, prema navodima policije, koristili Zvicer i Božović.

Radoje Zvicer, prema policijskim i tužilačkim istragama, označen je kao glavni vođa kavačkog kriminalnog klana.

Ova kriminalna grupa dovodi se u vezu s međunarodnim švercom velikih količina kokaina iz Južne Amerike prema Evropi, pranjem novca, kao i organizacijom niza teških krivičnih djela.

Zvicer se smatra jednom od ključnih figura u dugogodišnjem krvavom sukobu između kavačkog i škaljarskog klana, koji je započeo oko 2014. godine i odnio desetine života širom Balkana i zapadne Evrope.

On se već godinama nalazi u bjekstvu te je predmet potjernica crnogorskih i međunarodnih sigurnosnih službi.

# CRNA GORA
# KAVAČKI KLAN
# RADOJE ZVICER
