Majka preminule četverogodišnje djevojčice iz Čačka: Nisu mi dali ni da putujem s Emom, rekli su mi da uzmem taksi do Beograda

Nakon tragične vijesti da je četverogodišnja djevojčica Ema M. iz Čačka preminula poslije rutinske operacije trećeg krajnika u čačanskoj bolnici, oglasila se njena majka Sanja, ističući da i dalje čeka objašnjenje odgovornih za smrt svog djeteta, prenosi Telegraf.
- Iz bolnice me je maloprije pozvala sekretarica direktora Dejana Dabića i rekla da je do 12 sati u sali te da nakon toga može razgovarati sa mnom. Rekla sam da to ne želim, da je u 17 sati skup ispred bolnice i da izađe pred ljude i objasni šta se desilo. Pet dana su šutjeli o ovome, nema potrebe da sada nasamo razgovaramo - kazala je Sanja.
Kako je navela, u bolnici u Beogradu rečeno joj je da je uzrok smrti edem pluća, ali i da će biti zatražena sudska obdukcija, s obzirom na to da je dijete iz Čačka dovezeno u veoma teškom stanju.
- Ne znam kada ćemo imati rezultate obdukcije, taj nalaz se tek priprema. Možemo se samo nadati da ćemo saznati istinu - rekla je majka preminule djevojčice.
Svi nalazi bili uredni
Prema njenim riječima, svi nalazi prije operacije bili su uredni.
- Ema je bila potpuno zdravo i normalno dijete. Svi rezultati prije operacije bili su u redu. Ono što me najviše boli jeste nehuman odnos. Rekli su mi da idem taksijem za Beograd, nisu mi dozvolili da putujem s njom - istakla je Sanja.
Ispričala je i da joj je medicinska sestra nakon operacije rekla kako je zahvat završen i da će djevojčicu probuditi, ali se potom vratila u salu i tamo ostala tri sata. Kada je izašla, kazala je samo da ne zna šta se dogodilo.
Nakon toga, iz operacione sale izašao je hirurg koji je rekao da je operacija protekla uredno, ali da su prilikom buđenja djeteta utvrdili da je došlo do krvarenja u plućima.
Podsjetimo, porodica, prijatelji malene Eme, ali i brojni građani Čačka okupili su se sinoć ispred zgrade Opšte bolnice u Čačku, tražeći odgovore na pitanje kako i zašto je došlo do smrti četverogodišnje djevojčice nakon rutinske operacije trećeg krajnika. Kako je majka navela, skup će biti održan i danas, a porodica i građani insistiraju na istini i odgovornosti.
Oglasilo se Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo zdravlja saopćilo je da je odmah po saznanju o ovom tragičnom događaju uputilo inspekciju u Opštu bolnicu u Čačku kako bi ispitala okolnosti koje su dovele do smrti djevojčice.
- Uporedo s tim, a u skladu sa zakonskom procedurom, Opšta bolnica u Čačku provela je unutrašnju kontrolu stručnog rada. U nastavku postupka naložen je i vanjski stručni nadzor, koji će ocijeniti kvalitet stručnog rada, odnosno postupanje ljekara. Po dobijanju svih izvještaja, Ministarstvo zdravlja preduzet će sve zakonom predviđene mjere - navedeno je u saopćenju Ministarstva zdravlja.
Tim povodom upućena su i pitanja Opštoj bolnici u Čačku, ali odgovori do ovog trenutka još nisu dostavljeni.