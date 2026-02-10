Majka preminule četverogodišnje djevojčice iz Čačka: Nisu mi dali ni da putujem s Emom, rekli su mi da uzmem taksi do Beograda

Nakon tragične vijesti da je četverogodišnja djevojčica Ema M. iz Čačka preminula poslije rutinske operacije trećeg krajnika u čačanskoj bolnici, oglasila se njena majka Sanja, ističući da i dalje čeka objašnjenje odgovornih za smrt svog djeteta, prenosi Telegraf. - Iz bolnice me je maloprije pozvala sekretarica direktora Dejana Dabića i rekla da je do 12 sati u sali te da nakon toga može razgovarati sa mnom. Rekla sam da to ne želim, da je u 17 sati skup ispred bolnice i da izađe pred ljude i objasni šta se desilo. Pet dana su šutjeli o ovome, nema potrebe da sada nasamo razgovaramo - kazala je Sanja.

Kako je navela, u bolnici u Beogradu rečeno joj je da je uzrok smrti edem pluća, ali i da će biti zatražena sudska obdukcija, s obzirom na to da je dijete iz Čačka dovezeno u veoma teškom stanju. - Ne znam kada ćemo imati rezultate obdukcije, taj nalaz se tek priprema. Možemo se samo nadati da ćemo saznati istinu - rekla je majka preminule djevojčice. Svi nalazi bili uredni Prema njenim riječima, svi nalazi prije operacije bili su uredni. - Ema je bila potpuno zdravo i normalno dijete. Svi rezultati prije operacije bili su u redu. Ono što me najviše boli jeste nehuman odnos. Rekli su mi da idem taksijem za Beograd, nisu mi dozvolili da putujem s njom - istakla je Sanja. Ispričala je i da joj je medicinska sestra nakon operacije rekla kako je zahvat završen i da će djevojčicu probuditi, ali se potom vratila u salu i tamo ostala tri sata. Kada je izašla, kazala je samo da ne zna šta se dogodilo.