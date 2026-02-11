"LAN"

Akcija SIPA-e zajedno s UIO BiH: Pretresi na 18 lokacija širom države

U realizaciji operativne akcije „Lan“ učestvuju i policijski službenici MUP-a RS i MUP-a TK

SIPA na terenu. SIPA (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

A. O.

11.2.2026

Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas su, u saradnji sa službenicima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, u okviru operativne akcije kodnog naziva „Lan“ započeli pretrese stambenih i pomoćnih objekata i pokretnih stvari na 18 lokacija, na području Šamca, Donjeg Žabara, Gradačca, Banja Luke, Čelinca, Laktaša i Pala.

Pretresi se vrše po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine, zbog postojanja osnova sumnje da su počinjena krivična djela „Udruživanje radi činjenja krivičnih djela“ i „Nedozvoljen promet akciznih proizvoda“ koja su propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

U realizaciji operativne akcije „Lan“ učestvuju i policijski službenici Ministarstva unutrašnjih Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Više informacija u toku dana, po okončanju aktivnosti.

# UIO BIH
# SIPA
# AKCIJA "LAN"
