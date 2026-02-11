Tužilaštvo KS istražuje šokantnu prijavu: U vrtiću u Hadžićima vaspitačice navodno ponižavale i maltretirale dijete

Nakon što su se u javnosti pojavile informacije o mogućem neprimjerenom postupanju prema djetetu u predškolskoj ustanovi u Hadžićima, jedan od roditelja odlučio je javno istupiti i iznijeti ozbiljne optužbe, tražeći odgovornost i reakciju nadležnih institucija.

On tvrdi da je njegovo dijete maltretirano i da su vaspitačice primjenjivale nehumanu kaznu, narušavajući djetetovo fizičko, ali i emotivno stanje.

Do navodnog maltretiranja djeteta je došlo 5. februara 2026. godine između 15 i 16 sati.

Nalaz KCUS-a potvrđuje da je dijete zadobilo tjelesne povrede nakon što je jedna od prijavljenih vaspitačica dijete ugurala u hranilicu koja je bila mala, a zatim navodno pozvala drugu djecu da se dječaku izruguju.

Iz ustanove su izuzeti i snimci, a roditelji tvrde da se na njima vidi psihičko i fizičko zlostavljanje.

Ozbiljan problem

Prema nezvaničnim informacijama, vaspitačica je podsticala drugu djecu iz te odgojne grupe da vrijeđaju i ismijavaju dječaka, dok je on vrištao.

- Ne pišem ovo da tražim sažaljenje, pišem jer tražim odgovornost i da probudim svijest kod svih roditelja čija djeca borave u predškolskim obrazovnim ustanovama. Ako se prisila, poniženje i strah nazivaju disciplinom, onda imamo ozbiljan problem – i profesionalni i ljudski.

Pelena koja je stavljena našem djetetu preko trenerke nije bila odgojna mjera. Hranilica u koju je dijete bilo fizički ‘ugurano/nabijeno’ od strane dvije vaspitačice nije kaznena stolica niti odgojna mjera. Vaspitačice koje su na sve to nagovarale drugu djecu iz grupe da mu se smiju i omalovažavaju ga, treba da imaju posebno mjesto i naziv u ovom društvu.

To je bilo poniženje i fizičko zlostavljanje.

Govorimo o djetetu od pet godina koje bi se u vrtiću trebalo osjećati sigurno, a ne posramljeno i ismijavano, čija prava su zaštićena Konvencijom o zaštiti prava djeteta i koje treba da štiti djecu od svih oblika nasilja. Ovo je trenutak u kojem jasno moramo razdvojiti odgoj od zlostavljanja. Jer ako ovakvo ponašanje može proći bez posljedica, nijedno dijete ovdje nije sigurno.

Uskoro ću napisati više informacija o ovom nemilom događaju, ovisno kako se tužilaštvo izjasni i okarakteriše djelo- stoji u objavi roditelja.

Reakcija institucija

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS je juče zaprimila zahtjev za vršenje inspekcijskog nadzora u predškolskoj ustanovi "Bambini" u Hadžićima, potvrdio je direktor KUIP KS Adis Mešić za "Avaz".

- Istog dana zahtjev je dostavljen na hitno postupanje nadležnom inspektoratu, od strane kojeg će biti proveden inspekcijski nadzor u okviru Zakonom utvrđenih nadležnosti. S obzirom da je postupak inspekcijskog nazora tek pokrenut,za sada možemo potvrditi da će o činjenicama utvrđenim u nadzoru biti upoznato i Tužilaštvo KS, koje je navodno pokrenulo istragu u ovom slučaju - naveo je Mešić.

Također, iz Tužilaštva KS za "Avaz" je potvrđeno da je obaviješten dežurni tužilac koji je naložio policijskim službenicima poduzimanje potrebnih radnji kako bi se utvrdile sve okolnosti.

- U međuvremenu je MUP KS dostavio operativni materijal. Postupajući tužilac izvršit će potrebnu procjenu i analizu. Istovremeno, obaviješten je i Centar za socijalni rad KS - kazali su iz Tužilaštva.