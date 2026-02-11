Od otmice kćerke do krvavog obračuna: Odbrana tvrdi da je Ćazim branio sebe i porodicu

Na suđenju u Kantonalnom sudu u Sarajevu, u predmetu protiv optuženog Ćazima Osmanovića koji se tereti za ubistvo Brusa Mučiša, jučer su iznesene završne riječi. Osmanović se tereti za ubistvo koje se desilo u sarajevskom naselju Otes, 11. aprila 2025. godine. Snimci s videonadzora Kako je za „Dnevni avaz“ potvrdio Osmanovićev advokat Omar Mehmedbašić, odbrana je istakla da se na snimcima videonadzora vidjelo da su Mučišta napale Ćazima Osmanovića i njegovu porodicu, da su mu ranije oteli kćerku, da su tražili novac od njega, da im preda dijete i novac.

Mehmedbašić je istakao da je sudski prevodilac vještačio poruke u kojem se navodilo: „Doći ćemo ti, zapalit ćemo ti kuću“, „Ima nas mnogo, sve ćemo ti pobiti“.

Također, advokat je naveo i da je Osmanović bio smanjeno uračunljiv, prema nalazu vještaka, da on ne zna lagati, ali je vještak ranije izjavio da je optuženi bio ograničeno sposoban i bitno smanjeno uračunljiv u vrijeme izvršenja krivičnog djela i da je to bila nužna odbrana. - Tužilaštvo Kantona Sarajevo je reklo da su oni dokazali da je on izvršio krivično djelo ubistvo, što po odbrani nije ni sporno, nego je sporno to kako je došlo do toga. On je osoba koja je do sada neosuđivana, nikada nije imao sukob sa zakonom – rekao je Mehmedbašić za „Avaz“. Prijeteće poruke Podsjećamo, na ranije održanom ročištu u Kantonalnom sudu u Sarajevu, puštene su i glasovne poruke koje su bile na romskom jeziku, koje su bile upućene od Mučišta ka Ćazimu. - Bile su prijeteće, poput „Ona je naša“, „Past' će mrtva glava“, „Ima nas puno, doći ćemo ti, spalit' ćemo ti kuću“. Uglavnom, sve su bile prijeteće poruke – kazao nam je ranije advokat Mehmedbašić.