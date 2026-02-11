Vrtić "Bambini" o navodnom zlostavljanju dječaka: Uposlenice su privremeno udaljene s radnog mjesta

Predškolska ustanova "Bambini" iz Hadžića za "Avaz" je potvrdila da su zaposlenice koje se dovode u vezu sa navodnim zlostavljanjem dječaka u njihovoj ustanovi, privremeno udaljene s radnog mjesta.

Neophodni koraci

Također, istaknuli su da su preduzeli sve neophodne korake te da u potpunosti surađuju s nadležnim institucijama u ovom predmetu.

- Uprava predškolske ustanove "Bambini", odmah po saznanju za prijavu, preduzela je sve neophodne korake u skladu s važećim propisima i internim procedurama, uključujući pokretanje internog postupka, privremeno udaljavanje zaposlenica s radnog mjesta, kao i punu saradnju sa svim nadležnim institucijama koje postupaju u ovom predmetu.

Predškolska ustanova "Bambini" u potpunosti stoji na raspolaganju nadležnim organima radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica.

Svjesni smo da navodi koji se odnose na postupanje prema djeci izazivaju snažne emotivne reakcije i zabrinutost, što u potpunosti razumijemo. Uprava predškolske ustanove svaku prijavu shvata krajnje ozbiljno i s punom pažnjom prema interesu djeteta i njegove porodice.

Istovremeno, smatramo odgovornim da se o prirodi i kvalifikaciji događaja ne izjašnjavamo unaprijed, niti da ulazimo u pojedinačne tvrdnje ili tumačenja, dok nadležni organi ne utvrde sve relevantne činjenice.

Naglašavamo da je predškolska ustanova "Bambini" dugi niz godina djelovala bez ijednog zabilježenog incidenta, uz kontinuiranu posvećenost profesionalnim i pedagoškim standardima. Sigurnost i dobrobit djece ostaju apsolutni prioritet našeg rada.

Zbog interesa djeteta i poštovanja postupaka koji su u toku, u ovoj fazi ne možemo davati dodatne pojedinosti - kazali su iz vrtića "Bambini" za "Avaz".

Reakcija institucija

Podsjećamo, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS je jučer zaprimila zahtjev za vršenje inspekcijskog nadzora u predškolskoj ustanovi "Bambini" u Hadžićima, potvrdio je direktor KUIP KS Adis Mešić za "Avaz".

- Istog dana zahtjev je dostavljen na hitno postupanje nadležnom inspektoratu, od strane kojeg će biti proveden inspekcijski nadzor u okviru Zakonom utvrđenih nadležnosti. S obzirom da je postupak inspekcijskog nazora tek pokrenut,za sada možemo potvrditi da će o činjenicama utvrđenim u nadzoru biti upoznato i Tužilaštvo KS, koje je navodno pokrenulo istragu u ovom slučaju - naveo je Mešić.

Također, iz Tužilaštva KS za "Avaz" je potvrđeno da je obaviješten dežurni tužilac koji je naložio policijskim službenicima poduzimanje potrebnih radnji kako bi se utvrdile sve okolnosti.

- U međuvremenu je MUP KS dostavio operativni materijal. Postupajući tužilac izvršit će potrebnu procjenu i analizu. Istovremeno, obaviješten je i Centar za socijalni rad KS - kazali su iz Tužilaštva.