Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ISTRAGA U TOKU

Policija provjerava prijavu o povredama muškarca u zdravstvenoj ustanovi u Gračanici

Po zaprimanju prijave postupili su policijski službenici PS Gračanica

Policija provjerava prijavu o povredama muškarca. Avaz

A. B.

11.2.2026

Policijska stanica Gračanica zaprimila je 10. februara 2026. godine prijavu u kojoj se navodi da je muškarac rođen 1942. godine, nastanjen na području općine Doboj Istok, navodno zadobio povrede u jednoj zdravstvenoj ustanovi u Gračanici.

Po zaprimanju prijave postupili su policijski službenici PS Gračanica, koji su o događaju obavijestili istražitelja Odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave Gračanica.

Istražitelj OKP-a nastavlja daljnji rad na provjerama navoda iz prijave s ciljem utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja i svih okolnosti ovog događaja, saopćeno je iz MUP-a TK.

# GRAČANICA
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.