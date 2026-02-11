Policija provjerava prijavu o povredama muškarca u zdravstvenoj ustanovi u Gračanici

Policijska stanica Gračanica zaprimila je 10. februara 2026. godine prijavu u kojoj se navodi da je muškarac rođen 1942. godine, nastanjen na području općine Doboj Istok, navodno zadobio povrede u jednoj zdravstvenoj ustanovi u Gračanici.

Po zaprimanju prijave postupili su policijski službenici PS Gračanica, koji su o događaju obavijestili istražitelja Odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave Gračanica.

Istražitelj OKP-a nastavlja daljnji rad na provjerama navoda iz prijave s ciljem utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja i svih okolnosti ovog događaja, saopćeno je iz MUP-a TK.