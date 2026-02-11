Stravičan zločin potresao Srbiju: Sin ubio majku na kućnom pragu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su J. B. (32) iz tog grada zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo.

Prema zvaničnom saopćenju policije, zločin se dogodio danas u porodičnoj kući u Kruševcu. Sumnja se da je tridesetdvogodišnji J. B., nakon verbalnog sukoba, nožem nanio smrtonosne povrede svojoj pedesetdevetogodišnjoj majci. Žena je, usljed zadobijenih povreda, preminula na mjestu događaja, prenosi Telegraf.

Policijske patrole i ekipe Hitne pomoći odmah su izašle na teren po prijavi, ali su ljekari mogli samo konstatovati smrt. Uviđaj na mjestu zločina obavljen je pod nadzorom dežurnog tužioca.

- Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, određeno policijsko zadržavanje do 48 sati- navodi se u saopćenju MUP-a.

U zakonskom roku J. B. će, uz krivičnu prijavu, biti priveden u Više javno tužilaštvo u Kruševcu radi saslušanja. Tokom istrage bit će utvrđeni motivi ovog teškog zločina, kao i da li je u porodici ranije bilo prijava za nasilje.

Stanovnici naselja u kojem se dogodilo ubistvo navode da su potreseni i da ništa nije upućivalo na ovako tragičan ishod.