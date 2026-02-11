Opasni ubica Goran Kotaran izlazi iz banjalučkog zatvora

Ubica Goran Kotaran nakon 20 godina provedenih u zatvoru izlazi na slobodu. Goran Kotaran (43) iz Kozarske Dubice, jedan od najopasnijih ubica u Bosni i Hercegovini, osuđen je na 20 godina zatvora zbog ubistva Predraga Vrbana (31), poznatog kao Pedi Lopov 2005. godine, i Seada Kanurića (49), poznatog kao Steva Mucavi 2006. godine.

Obojica su zadavljena, a njihova tijela su pronađena zakopana u kokošinjcu, odnosno šumi u blizini Kotaranovog imanja u Kozarskoj Dubici.

Kotaran je ranije bio predmet suđenja i u Švedskoj za dva ubistva, ali su ga vještaci proglasili neuračunljivim i 2003. godine deportovan je u Bosnu i Hercegovinu.

Prema podacima Ministarstva pravde Republike Srpske, kako prenosi ATV, Kotaran je iza rešetaka od 26. maja 2006. godine.

Na izdržavanje kazne upućen je u Kazneno-popravni zavod Foča 31. januara 2008. godine, a od 15. novembra 2024. godine nalazi se u KPZ-u Banja Luka.

Održani sigurnosni sastanci

Kazna mu ističe 28. februara 2026. godine, ali budući da taj dan pada na vikend, iz zatvora će biti pušten dan ranije.

Direktor KPZ-a Banja Luka Saša Gligorić ističe da je riječ o vrlo opasnoj osobi, te su zbog toga održani sigurnosni sastanci sa policijskim upravama Banja Luka, Prijedor, Kozarska Dubica, Centrom za mentalno zdravlje i Centrom za socijalni rad.

Šokantni detalji

Kotaran je ranije bio perspektivan rukometaš. Tokom suđenja u Banjoj Luci, njegova odbrana iznosila je šokantne detalje o njegovom teškom odrastanju. Navodili su da ga je rođak zlostavljao i da je sa devet godina pokušao samoubistvo.

Kada je imao 16 godina, svjedočio je ubistvu svog oca Dušana Kotarana, koji je u decembru 1999. godine ubijen u kafiću Baltik u Kozarskoj Dubici. Za taj zločin osuđen je Rodoljub Bijelić.

Nakon ubistva oca, Kotaran odlazi kod majke u Švedsku, gdje se priključuje kriminalnoj grupi "Original gangsters". Dovođen je u vezu sa "kraljem kocke" Radetom Koturom, švedskim biznismenom porijeklom iz BiH, koji je 2009. godine osuđen na 14 godina zatvora zbog naručivanja tri ubistva i utaje poreza u iznosu od oko 100 miliona eura.